Sky – Milan, contatti in corso per Isaksen: c’è ottimismo

Prime mosse concrete da parte del Milan per l’attaccante esterno Isaksen, in forza al Midtjylland. L’obiettivo sembra essere ideale.

Il Milan ha bisogno di un esterno d’attacco a destra. Una richiesta specifica da parte di Stefano Pioli alla dirigenza, visto che vorrebbe iniziare la stagione con un nuovo titolare in quel reparto, più affidabile e tecnico di Messias o Saelemaekers.

Il nome che negli ultimi giorni è divenuto di moda per il Milan in tal senso è quello di Gustav Isakson. Ovvero l’ala d’attacco danese, in forza al Midtjylland, messosi in mostra lo scorso anno in Europa League.

Il classe 2001 piace molto al Milan e alla dirigenza, visto che corrisponde alla tipologia di talenti su cui i rossoneri vogliono investire a lungo raggio. Non a caso, come raccontato da Gianluca Di Marzio questa sera su Sky Sport, il club avrebbe avviato formalmente i dialoghi per il calciatore scandinavo.

Primi contatti dunque tra Milan e Midtjylland per sondare la disponibilità a trattare per Isaksen. Nella giornata di martedì sono andati in scena alcuni colloqui che fanno ben sperare. Il Milan intende fare passi in avanti per il danese, che diventerebbe l’alternativa ideale a Samuel Chukwueze, noto obiettivo per la corsia destra che però al momento sembra essersi raffreddato per le alte pretese del Villarreal.

Inoltre Di Marzio ha fatto intendere come il Milan possa tentare di rinnovare il reparto offensivo anche tramite un’uscita di lusso. Quella probabile di Charles De Ketelaere: il belga, flop della scorsa stagione, è dato in partenza. Difficilmente il numero 90 del Milan inizierà la nuova stagione con la maglia rossonera.