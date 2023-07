Dal Genoa al Milan: doppia operazione in uscita

Il Genoa è pronto a fare spesa grossa dalle parti di Milanello. Nel mirino della squadra ligure vi sono due giovani interessanti.

Tra le neopromosse in Serie A di questa ormai prossima stagione spicca il Genoa. Un gradito ritorno quello della formazione ligure, dopo un anno trascorso nel purgatorio della B. La cavalcata vincente della squadra di Alberto Gilardino ha però immediatamente riportato i genoani a sognare in grande.

Ora per i rossoblu è tempo di fare mercato e mettere a disposizione di Gilardino dei rinforzi adatti alla massima serie. Per l’ex attaccante del Milan e della Nazionale si tratterà della prima esperienza da allenatore in A, dunque avrà bisogno del miglior appoggio possibile dei dirigenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Genoa sarebbe pronto a fare la spesa in casa Milan. Infatti c’è più di un calciatore che piace fortemente alla squadra ligure per la prossima annata. L’interesse è focalizzato su alcuni gioielli di prospettiva, che potrebbero essere ceduti in prestito per fare esperienza e giocare da titolari.

Gabbia e non solo: il Genoa li vuole in prestito

Secondo ciò che ha riferito in serata Gianluca Di Marzio, nella trasmissione Calciomercato – L’originale di Sky, il Genoa starebbe in primis spingendo per Matteo Gabbia del Milan. Il difensore italiano classe ’99 è il primo obiettivo per la difesa genoana, tanto da avere dato la propria disponibilità al trasferimento a Marassi.

Gabbia, che viene da una stagione da comprimario al Milan, potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con continuità. L’idea Genoa stuzzica molto il difensore cresciuto nel vivaio rossonero, sia per il prestigio della piazza, sia per il modulo con cui gioca. Gabbia si troverebbe a proprio agio nel 3-5-2 che Gilardino ama schierare in campo.

Un affare dunque indirizzato ad una felice conclusione, con il Milan piuttosto concorde a cedere Gabbia a titolo temporaneo visto che in prima squadra non troverebbe grandi spazi. Ma oltre al centrale, il Genoa vuole anche una punta: chieste informazioni concrete per Lorenzo Colombo, il centravanti di ritorno dal prestito al Lecce.

Al momento Colombo è considerato una possibile risorsa per Stefano Pioli, in attesa dell’arrivo di un attaccante più esperto dal mercato internazionale. Qualora il Milan dovesse decidere di cederlo ancora in prestito, il Genoa sarebbe in pole visto che si è mosso in anticipo rispetto alla concorrenza. Colombo viene da una stagione con 5 reti (tutte determinanti) in 33 presenze con i salentini.