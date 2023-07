Milan, cessione in prestito: giocherà in Serie B

Altra operazione minore per il Milan. Il giovane talento è in uscita e dunque dovrebbe andare a giocare da titolare in Serie B.

Non solo nomi altisonanti e acquisti di alto rango. Il Milan in queste ore deve definire anche alcune operazioni minori, che riguardano calciatori giovani che potrebbero rappresentare delle risorse importanti in futuro.

I rossoneri infatti vantano una decina di calciatori sotto i 23 anni che sono rientrati alla base dopo il periodo in prestito altrove. Si tratta per lo più di giovani che hanno bisogno di giocare e che difficilmente resteranno a Milanello nella prossima stagione.

Tra i più talentuosi di questo ambito spicca Marco Nasti. Ovvero il centravanti classe 2003 che ha fatto molto bene con la Primavera rossonera negli scorsi anni. Ma che soprattutto viene da un’ottima stagione in prestito al Cosenza, aiutando in maniera determinante i calabresi ad ottenere una insperata salvezza.

Nasti ancora in B: il Bari pronto ad accoglierlo

Come anticipato, il ritorno a Milanello di Nasti sarà solo fugace e di passaggio. Infatti il 19enne attaccante nativo di Pavia sarà nuovamente ceduto, sempre a titolo temporaneo, per continuare la sua maturazione altrove, ottenendo spazio da titolare.

Nasti è vicinissimo dal tornare ancora in Serie B, ma stavolta a guidare l’attacco di un club che punta alla promozione in A. Come riferito da Gianluca Di Marzio sui suoi account social, è prossimo ormai il trasferimento in prestito al Bari. Ovvero la squadra che ha sfiorato il ritorno in massima serie, sconfitta solo dal Cagliari nella finale playoff.

Operazione in chiusura secondo l’esperto di calciomercato di Sky Sport. Pare che il Bari abbia convinto sia il Milan che lo stesso Nasti ad unirsi alla propria rosa per la stagione in divenire. Molte in realtà le proposte per il giovane attaccante, anche da un paio di club di Serie A. Ma la scelta ideale sembra essere quella di sposare il progetto Bari in B, giocare titolare e puntare a vincere il campionato cadetto.

Nasti lo scorso anno ha giocato 27 partite in campionato con la maglia del Cosenza, segnando 5 reti tutte determinanti. La squadra calabrese ha iniziato a puntare su di lui in ritardo, ma il talento milanista ha risposto presente. Come nell’andata dei playout contro il Brescia, quando decise la sfida con un gol da bomber di razza.