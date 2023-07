@ML – Scaroni: “Furlani fa un acquisto a settimana. Reijnders? Non faccio nomi”

Paolo Scaroni ha rilasciato delle dichiarazioni cruciali durante l’evento per il rinnovo con BMW. Tanto mercato nella parole del Presidente dell’AC Milan

Oggi è stata annunciato ufficialmente il rinnovo della Partnership tra l’AC Milan e BMW, car sponsor del club rossonero dal 2021. Alla lieta notizia, è seguito un evento a Milano per celebrare il rinnovamento della collaborazione prestigiosa. Non poteva chiaramente mancare Paolo Scaroni, il Presidente onorario dell’AC Milan. Scaroni è stato intervistato dai giornalisti presenti, e ha affrontato tante tematiche cruciali riguardanti il Milan.

Focus fondamentale sul mercato che sta conducendo il club rossonero grazie al lavoro di Giorgio Furlani. Di seguito le dichiarazioni di Scaroni.

Scaroni: “La Champions è un obbligo assoluto”

Paolo Scaroni è stato innanzitutto chiamato a rispondere al recente mercato fatto dal Milan. Parole di grande elogio all’AD Furlani e in seguito un pò di sarcasmo sulle prossime mosse: “Il nostro Giorgio Furlani fa un acquisto settimana. Non penserete che possiamo continuare così fino al 31 agosto? Mancano ancora dieci settimane. Non è possibile”.



Il Presidente non poteva che essere incalzato anche su Reijnders, l’altro centrocampista che i tifosi stanno aspettando con grande impazienza. Non si è sbilanciato Scaroni in tal senso: “Io nomi non ne faccio. Fino ad oggi dico una alla settimana, un ritmo niente male”.

Qual è l’obiettivo del Milan per la prossima stagione? Paolo Scaroni non ha dubbi, come dimostra la sua convinzione nella risposta: “Di avere un Milan più forte. Noi abbiamo un obbligo perentorio di andare in Champions League. E abbiamo visto l’impatto che ha sul nostro gioco, sui nostri giocatori e anche sui nostri conti. Quindi quello è un obbligo assoluto, poi tutto il resto che viene sarà benvenuto”.

Cruciale la domanda al Presidente del Milan su Christian Pulisic. Poche parole ma che rendono l’idea dell’entusiasmo sul nuovo acquisto per la trequarti: “E’ un giocatore forte. A me piace”.

Scaroni ha fatto anche appello all’entusiasmo recente dei tifosi che si è creato attorno alla squadra. Bellissimo il corteo a Milanello: “Mi è piaciuto molto, e ho fatto un parallelismo tra chi era a Milanello ieri e la campagna abbonamenti che è stata un grande successo. Per cui le due cose vanno un pò insieme”.

Infine, immancabile il tema stadio. Un pò di vaghezza nella parole di Paolo Scaroni in merito alla possibilità San Donato Milanese: “E’ un processo in cui andiamo avanti, ma questa storia degli stadi sta diventando davvero complicata. Andiamo avanti su San Donato Milanese come su altre opportunità”.