Pulisic da record: “Come Mbappe e Vinicius”

Uno dato statistico davvero unico per Christian Pulisic, sbarcato a Milano poche ore fa. A breve l’americano sarà un nuovo giocatore dei rossoneri

Servono giocatori capaci di creare la superiorità numerica e di saltare l’uomo. E’ questo, in sintesi, il pensiero di Stefano Pioli, in merito ai nuovi calciatori che vorrebbe allenare.

Il Milan ha sempre faticato con le squadre piccole, che pensano soprattutto a difendere e che non lasciano spazi. Avere esterni e trequartisti, che sanno dribblare, eludendo la marcatura del proprio avversario è, dunque, fondamentale. Caratteristiche queste di cui abbiamo parlato che ha certamente il nuovo arrivato Christian Pulisic.

Il dato riportato da Opta è davvero molto eloquente: “Da quando gioca in Europa (2015/16), Christian Pulisic è uno dei soli tre giocatori nati dal 1998 in poi dei maggiori cinque tornei europei a vantare almeno 500 dribbling riusciti in tutte le competizioni, insieme a Kylian Mbappé e Vinicius Junior. Svelto”.

Numeri importanti, che certificano, ancora una volta, la grandezza del colpo messo a segno dal Milan. I rossoneri – lo ricordiamo – sono riusciti a mettere le mani su Pulisic, trovando un accordo da circa 20 milioni di euro, con i bonus, con il Chelsea, che incassa, dunque, altri soldi dal Diavolo dopo la cessione di Ruben Loftus-Cheek. Pulisic, sbarcato a Malpensa alle 9.20, si sottoporrà alle visite mediche, prima di mettere nero su bianco, sul contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2027.

Il Milan non si ferma

Christian Pulisic potrebbe non essere l’unico esterno/trequartista con le capacità di saltare l’uomo. Non è un segreto che il Milan stia cercando un’altra ala. Il nome in cima alla lista dei desideri continua ad essere quello Chukwueze.

Il nigeriano piace davvero tanto, ma il Valencia al momento non ha intenzione di fare sconti: vuole ben 35 milioni di euro per lasciarlo andare. Il contratto del calciatore, che andrebbe ad occupare l’ultimo slot da extracomunitario, scade fra meno di un anno, il 30 giugno 2024. La speranza del sottomarino giallo è che possa arrivare un’offerta dalla Premier League, che faccia saltare il banco. Chukwueze ha detto sì al Milan, ma non basta, serve chiaramente l’ok del Villarreal, che non è arrivato.

Si guarda così alle alternative, come Gustav Isaksen, danese classe 2001 del Midtjylland, per il quale il Diavolo nelle scorse ore ha avuto dei contatti. Un eventuale arrivato del giovane esterno, seguito dai rossoneri da tempo, permetterebbe al Milan di utilizzare lo slot da extracomunitario per un altro ruolo, come quello di punta, dove piacere Taremi.