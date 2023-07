@ML – Pulisic incontrerà i tifosi al Museo di Casa Milan stasera: i dettagli

Christian Pulisic, ultimo acquisto del Milan, si presterà per salutare i suoi nuovi tifosi e fan dopo la giornata di visite e firme ufficiali.

Oggi è il Pulisic-day. Il Milan accoglie finalmente il fantasista statunitense, voluto fortemente dalla proprietà americana RedBird, in arrivo dal Chelsea per una ventina di milioni circa.

Il calciatore classe ’98 è sbarcato in mattinata a Malpensa, iniziando di fatto la sua nuova avventura. Oggi ci sarà spazio per le consuete visite mediche di rito e successivamente per la firma sul contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni.

Il club rossonero fa sapere che in serata, al termine delle pratiche burocratiche appena citate, Pulisic si presterà ad un primissimo saluto ai suoi nuovi tifosi. L’appuntamento è a Casa Milan, dove l’ex Chelsea incontrerà i supporter milanisti e si presenterà ufficialmente a loro. Un evento da non perdere per far subito sentire Pulisic uno di ‘famiglia’.