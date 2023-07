Ultim’ora Milan, ha firmato il rinnovo: i dettagli

Come riporta l’esperto di mercato, il giocatore ha rinnovato il suo contratto con l’AC Milan. Ma non soltanto. Si prospetta una possibilità splendida per lui

Il Milan sta avanzando a grandi passi nel mercato, fiducioso di rinforzare in breve tempo la sua rosa e consegnare a Stefano Pioli una squadra davvero competitiva. Sono arrivati un centrocampista (Loftus-Cheek), un portiere (Sportiello), e due trequartisti/esterni d’attacco (Pulisic e Romero). Ma mancano davvero ancora diversi tasselli per completare il lavoro. Intanto, però, si dice sempre che il miglior mercato passa anche dai rinnovi degli elementi più preziosi, e il Milan ha oggi ottenuto un prolungamento importantissimo.

Come riporta infatti Matteo Moretto, il giovane ma estremamente talentoso Chaka Traoré ha rinnovato il suo contratto col Diavolo. Era in scadenza nel 2024, ma c’è stato il rinnovo sino al 2028. Un affare chiuso non di poca importanza anche se l’ex Parma è un elemento della Primavera di Ignazio Abate. Le sue qualità parlano per lui, e non è un caso se ha già debuttato in Serie A con la maglia degli emiliani e proprio contro il Milan.

Come non è un caso ciò che Matteo Moretto rivela in seguito alla notizia del rinnovo di Chaka Traoré. Forse è già arrivato il grande momento per lui.

Traoré, ecco finalmente il vice Leao?

La voce autorevole del mercato e delle indiscrezioni fa sapere che il Milan ha deciso di blindare il suo immenso talento con l’idea di integrarlo già quest’estate in Prima Squadra. Una notizia fantastica per i tanti che hanno potuto apprezzare e conoscono le grandi doti di questo ragazzo ivoriano classe 2004. Chaka tatticamente e tecnicamente è molto simile a Rafal Leao, l’assoluta stella del Milan di Stefano Pioli. Corsa, dribbling e gol sulla corsia sinistra d’attacco.

E’ già pronto ad affiancarlo nel ruolo e fargli da vice? Secondo quanto riporta Moretto la possibilità è concreta, considerando anche la volontà del Milan di cedere quanto prima Ante Rebic, un giocatore di qualità ma che si è dimostrato troppo discontinuo nel tempo. Intanto, adesso si aspetta soltanto l’ufficialità del rinnovo di Chaka Traoré col Milan, dopodiché si capirà in pochissimo tempo se verrà inserito con convinzione nel progetto tecnico della Prima Squadra.

Le amichevoli estive potranno dare segnali importanti, con il Diavolo chiamato a volare in USA per partecipare al Soccer Champions Tour contro Barcellona, Real Madrid e Juventus. Anche Chaka Traoré volerà in America con la prima squadra? Adesso c’è tanta curiosità di scoprirlo. Sicuremente, si opterà per un inserimento graduale e attento.