“Balla solo un milione”: il Milan chiude un altro colpo

Il Milan è pronto a mettere le mani su un altro calciatore. La distanza tra richiesta e offerta è ormai davvero minima: i segnali sono più che positivi

Christian Pulisic ad ore sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Ieri è stata la giornata dell’americano, sbarcato a Milano alle ore 9.20, da un volo da Atlanta. Poche ore dopo, intorno a mezzogiorno, si è sottoposto alle visite mediche, prima di ottenere l’idoneità sportiva e di mettere nero su bianco. L’ormai ex Chelsea ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2027, ora manca davvero solo l’ufficialità.

Pulisic è di fatto il quarto colpo dell’estate targata Giorgio Furlani-Geoffrey Moncada. Il Milan dell’americano ha messo le mani su Ruben Loftus-Cheek, Marco Sportiello (già presentati alla stampa) e Luka Romero. Ieri, scherzando, il presidente Scaroni ha parlato di un acquisto a settimana da parte del Milan e che è impossibile che si possa procedere in questa maniera.

Tutto vero, la sensazione, infatti, è che il Diavolo abbia voglia di regalare a Stefano Pioli un altro rinforzo a breve, prima di una normale pausa di riflessione. Il candidato numero uno a diventare il nuovo acquisto del Milan è certamente Reijnders.

La trattativa sta andando avanti, con l’AZ Alkmaar che non molla di un centimetro. La richiesta di 25 milioni di euro non è cambiata, ma Stefano Pioli ha bisogno dell’olandese per iniziare ad avere un assetto chiaro dell’undici di base. Con Reijnders chiaramente si andrebbe ad occupare una casella importante.

Reijnders è vicino: parla Pellegatti

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato dell’affare Reijnders. La trattativa è calda e le sensazioni sono positive, anche perché le distanze sono minime:

“Ingaggio già stabilito, 1,7 milioni a stagione. Il segnale più importante è stato quello di non averlo visto giocare in amichevole contro lo Standard Liegi. Aspettiamo questo benedetto sì, ormai balla un milioni, 24 milioni con i bonus, contro i 25 milioni. Ormai ci siamo: segnali dall’Olanda ma anche dal Portogallo“.

Poi ci si concentrerà su altri colpi, ma con calma. Bisognerà aspettare che i club abbassino le proprie pretese – “Taremi piace molto al Milan, attenzione alla questione extracomunitario. Ora vediamo se arriveranno segnali dal Villarreal. Ora però mi concentrerei su Reijnders, prima di puntare su attaccanti decisivi. Morata? Quando abbiamo detto che c’era una clausola di 10-12 milioni, abbiamo detto bene, lo sostiene il suo entourage. L’Atletico invece dice 20 milioni, c’è una bella differenza. A 10-12 lo prenderei domani, ma al giusto prezzo anche sullo stipendio. E’ comunque una questione complicata“