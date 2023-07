Clamoroso Donnarumma: Luis Enrique lo scarta! I dettagli

Dalla Francia giungono indiscrezioni clamorose. Il futuro di Donnarumma è incerto, complice lo scetticismo di Luis Enrique su di lui. Qualcosa non va

Gianluigi Donnarumma è indubbiamente un nome che non va a genio all’ambiente rossonero. Il motivo lo conoscono tutti ed è praticamente inutile ricordarlo. La certezza più grande è che il Milan non sta rimpiangendo la sua partenza, grazie all’arrivo e all’affermazione stupefacente di Mike Maignan tra i pali rossoneri. Quanto a Donnarumma, la sua carriera si sta svolgendo in Francia e al Paris Saint Germain. Sin qui, un bilancio complessivo dice che l’ex Milan non ha fatto vedere il meglio a Parigi, complici alcune clamorosi errori, quanto in Ligue 1 quanto in Champions League.

Certamente, il talento del classe 1999 non può essere messo in discussione, ma allo stesso tempo è difficile non accorgersi di alcuni suoi limiti, tecnici e caratteriale che ne stanno condizionando la resa al PSG. Dopo una stagione di alti e bassi, con l’alternanza a Keylor Navas, Gianluigi è diventato il titolare. Nonostante ciò non si sono mai placate le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Parigi. L’ultima è davvero clamorosa.

Difatti, secondo quanto filtra dalla Francia, il futuro di Donnarumma è adesso molto incerto. Il motivo? La sfiducia di Luis Enrique.

Donnarumma, Luis Enrique non è convinto

La stesse fonti transalpine sottolineano che Luis Enrique non sarebbe rimasto soddisfatto dai primi approcci con Gianluigi Donnarumma nel centro sportivo del PSG. Il nuovo allenatore, principalmente, non è entusiasta delle doti del portiere italiano nel gioco coi piedi. Una caratteristica invece fondamentale nella sua filosofia di calcio. Per questo, ad oggi, Donnarumma non è ritenuto un incedibile, anzi.

Importante il fatto che il PSG con Luis Enrique in panchina ha anche cambiato il preparatore dei portieri, non più Gianluca Spinelli ma Borja Alvarez. Nome scelto dal tecnico in persona. Ciò sta a significare che non c’è alcuna paura in Luis Enrique nel cambiare e rivoluzionare. Ricordiamo che Gianluigi Donnarumma è legato al PSG da un contratto sino al 2026 con un ingaggio stagionale da 7 milioni di euro a stagione. Servirebbe una ricca offerta per portarlo via da Parigi.

Ma la sensazione è che questo mercato estivo potrebbe regalare qualche grossa sorpresa a Gianluigi Donnarumma e a tutti gli appassionati di calcio. Le prossime settimane confermeranno o meno tali indiscrezioni. Da sempre, il nome del portiere ex Milan viene accostato alla Juventus, ma pare difficile che in un momento così complicato per i bianconeri si tenti l’assalto. Però, mai dire mai.