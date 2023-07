La UEFA cambia, ufficiale: novità importante per le coppe europee

Cambiamenti in vista nelle competizioni Uefa. Dal 2024 dovrebbero essere inseriti criteri diversi soprattutto nei sorteggi.

La UEFA ha deciso di rivoltare completamente i criteri, le assegnazioni e le regole delle competizioni europee per club. Cambiamenti rilevanti e netti che prenderanno corpo a partire dalla stagione 2024-2025.

Una vera e propria rivoluzione che passerà principalmente dai sorteggi di Champions, Europa e Conference League. Ad oggi le tre competizioni UEFA partono tutte da una prima fase a gironi, con otto gruppi formati ciascuno da 4 squadre. E soprattutto con regole di composizione ben note.

L’organo centrale del calcio europeo ha deciso di variare. Già noto da giorni lo stop alle retrocessioni da una competizione all’altra. In pratica i club che finiranno terzi classificati nel proprio girone di Champions League verranno eliminati definitivamente dalle coppe. Non ci sarà più una caduta ‘cuscinetto’ in Europa League e così via.

UEFA, via libera ai derby già nella fase a gironi

Altra grossa novità è in arrivo per quanto riguarda la fase a gironi delle tre competizioni. Una regola fondamentale finora in atto è che squadre della stessa lega e nazione non possono essere sorteggiate né nello stesso girone, né nell’accoppiamento agli ottavi di finale. Ma ciò cambierà dal 2024.

Infatti la UEFA ha dato il via libera ad un sorteggio più libero. Sarà dunque possibile che club di leghe che portano 4 o più squadre nella stessa coppa europea possano incontrarsi già nei gironi. Una scelta votata dall’organo di controllo per cercare di rendere ancora più casuali e con meno paletti possibili i sorteggi dei vari turni di Champions e così via.

Non sarà impossibile che Milan e Inter o Napoli possano dunque scontrarsi (al massimo due club per ogni lega) nello stesso gruppo della prima fase di coppa.

Inoltre cambierà anche la valutazione sulle teste di serie e delle fasce di sorteggio. Ad oggi in Champions League le prime otto della lista sono le vincitrici dei campionati nazionali più importanti, i detentori della Champions e i vincitori dell’Europa League. Dal 2024-2025 si tornerà invece a formare le fasce basandosi soltanto sul ranking UEFA. Dunque la squadra campione d’Italia non sarà certa di finire in prima fascia per via dello Scudetto appena vinto, ma dipenderà tutto dal piazzamento nella classifica a punti europea per club.