Milan, è ufficiale: Chaka Traoré ha rinnovato

Rinnovo molto importante in prospettiva futura per il Milan. I rossoneri hanno blindato uno dei migliori giovani in circolazione.

Il progetto tecnico del Milan guarda molto anche al futuro. Lo sanno bene i dirigenti rossoneri, che oltre a provvedere nel regalare a Stefano Pioli una rosa subito competitiva, puntano anche a costruire qualcosa in vista dei prossimi anni.

Per questo motivo è molto rilevante la gestione dei giovani talenti che già gravitano nel mondo Milan, quelli facenti parte della Primavera e del settore giovanile. Uno di questi gioielli, forse tra i più citati e nominati nell’ultima stagione, è stato per l’appunto blindato con un rinnovo ufficiale.

Il Milan fa sapere che Chaka Traoré ha appena firmato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028. Si tratta dell’attaccante esterno di origini ivoriane, titolarissimo nella formazione Primavera di Ignazio Abate. Il classe 2004 ha dunque prolungato, con un aumento anche di ingaggio, per altre cinque stagioni.

Il comunicato Milan sul rinnovo di Traoré

Questo l’annuncio sul sito ufficiale acmilan.com: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Chaka Traorè fino al 30 giugno 2028.Arrivato nell’estate 2021, Chaka ha disputato queste due stagioni in rossonero con la formazione Primavera, con cui ha affrontato anche le Final Four della UEFA Youth League lo scorso aprile”.

Segnale di come il Milan punti molto forte su Traoré, giocatore di grande tecnica che potrebbe finalmente entrare a far parte della rosa di prima squadra già nella stagione in divenire, magari come vice-Leao. Esterno d’attacco, l’ivoriano gioca tendenzialmente sull’out di sinistra, anche se può essere schierato anche da ala destra o da trequartista centrale.

Chaka Traoré è stato portato in Italia dall’U.S. Audace, squadra dilettantistica che si occupa della formazione dei giovanissimi talenti. Poi è stato il Parma ad accoglierlo nel proprio vivai ed a farlo esordire, solo sedicenne, in Serie A. Dal 2021 è un calciatore del Milan, che ha speso circa 0,6 milioni di euro per accaparrarsi questo interessante esterno offensivo di cui si parla da sempre un gran bene.