Pulisic al Milan, è ufficiale: il comunicato del club

Oggi è il giorno di Christian Pulisic. Il fantasista del Chelsea è in arrivo a Milano per siglare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Il Milan sta finalmente per accogliere il suo quarto colpo estivo, forse il più altisonante messo a segno finora. Christian Pulisic è pronto a sbarcare in città e diventare a tutti gli effetti un calciatore rossonero.

Il fantasista statunitense lascerà il Chelsea per unirsi al congiunto di Stefano Pioli. Il Milan ha già trovato l’accordo sia con il club londinese, che dovrebbe incassare circa 20 milioni più bonus per il cartellino, sia con Pulisic stesso che oggi siglerà il suo primo contratto con i rossoneri. A breve è previsto lo sbarco di Pulisic, in arrivo direttamente dagli USA in quel di Milano. Poi sarà la volta delle consuete visite mediche di rito, dell’idoneità sportiva ed infine della prima apparizione a Casa Milan. Il Pulisic-day sta dunque per entrare nel vivo.

13 luglio 19.10: Il Milan ha reso ufficiale l’acquisto di Christian Pulisic dal Chelsea con un comunicato sul proprio sito, eccolo di seguito:

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christian Mate Pulisic dal Chelsea FC. Il calciatore statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione a favore del club per il prolungamento fino al 30 giugno 2028.

20.22 – Pulisic ha firmato il suo contratto con il Milan. Adesso è fuori dalla sede rossonera per i saluti e gli autografi ai tifosi.



17:30 – Pulisic è arrivato a Casa Milan per la firma sul contratto:

16:57 – Conclusa anche l’idoneità, adesso è tempo di firme: Pulisic è diretto a Casa Milan per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

16:30 – Ecco Pulisic arrivato a Centro Ambrosiano per l’idoneità:

Pulisic al Centro Ambrosiano per l’idoneità dopo aver fatto le visite mediche 🇺🇸🔴⚫️ 🎥 @MartinSa1988 pic.twitter.com/J2FgHxkQYk — MilanLive.it (@MilanLiveIT) July 12, 2023

16:18 – Finite le visite mediche, Pulisic ha lasciato La Madonnina per dirigersi al CONI per l’idoneità.

12:00 – Christian Pulisic è arrivato alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche.

10:00 – Pulisic ha lasciato l’aeroporto di Malpensa. A breve di dovrebbe dirigere in clinica per le visite mediche di rito. Il Milan fa sapere che in serata lo statunitense saluterà i nuovi tifosi dal vivo, al museo di Casa Milan.

9:40 – Il Milan ha pubblicato un video-messaggio di saluto di Pulisic su Instagram: “Ciao a tutti i tifosi del Milan, sono appena sbarcato, contentissimo di essere qui e non vedo l’ora di cominciare”.

Christian Pulisic è a Milano.

Pronto per visite mediche e firma con il Milan.#Calciomercato #SempreMilan 🎥 @acmilan pic.twitter.com/6fe09ySyQ4 — Matteo Bellan (@TeoBellan) July 12, 2023

9:20 – Il volo dagli Stati Uniti di Pulisic è appena sbarcato all’aeroporto di Malpensa

Colpo Pulisic, il Milan si assicura il jolly per la trequarti

Pulisic come detto sarà dunque il quarto colpo estivo del Milan. I rossoneri infatti prima dello statunitense hanno già messo sotto contratto il portiere Marco Sportiello, il mediano Ruben Loftus-Cheek e l’esterno offensivo Luka Romero. Inoltre Pulisic a Milanello ritroverà alcuni suoi ex compagni ai tempi del Chelsea, come Tomori e Giroud.

Nella rosa di mister Pioli, Pulisic prenderà il posto di Brahim Diaz e sarà una sorta di jolly della trequarti. Infatti in carriera lo statunitense ha dimostrato di saper ricoprire più ruoli. In primis quello di fantasista centrale, ma è anche abile a giocare sulle corsie laterali, a destra ed a sinistra con la stessa naturalezza.