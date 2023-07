“Squadra da Champions”: Milan, l’annuncio fa sognare i tifosi

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha provato a rasserenare l’ambiente rossonero dando piena fiducia al lavoro di Giorgio Furlani.

L’estate del Milan è cominciata con tanti dubbi e perplessità, soprattutto riguardo alle strategie di calciomercato. Infatti, l’esonero di Paolo Maldini e Ricky Massara dai loro rispettivi ruoli operativi aveva messo in allarme un intero ambiente.

Per non parlare della cessione dolorosa, ma molto ricca, di Sandro Tonali al Newcastle. Situazioni che moltissimi tifosi rossoneri hanno apprezzato poco e hanno incominciato a far sorgere dubbi su quella che sarebbe stata la natura tecnica del prossimo Milan.

Ma il mercato in entrata sta pian piano entrando nel vivo. Il Milan ieri ha accolto Christian Pulisic come colpaccio per la trequarti e sta lavorando per mettere a segno almeno altri 2-3 colpi in entrata. Il tutto sotto le direttive dell’amministratore delegato Giorgio Furlani e del team di lavoro che si sta prodigando in tal senso.

A sciogliere dubbi e perplessità ci ha pensato il presidente Paolo Scaroni, uomo di rappresentanza del Milan e segno di continuità nel passaggio di consegne dalla gestione Elliott a quella di RedBird Capital.

Scaroni difende l’operato di Furlani: “Ma non aspettatevi altri 6 colpi”

A margine dell’evento che ha stabilito una nuovissima partnership tra il Milan e la BMW, Scaroni è stato interpellato dai cronisti presenti sui progetti sportivi del Milan. Il presidente ha cercato di dare indicazioni molto ottimistiche sul lavoro di Furlani e compagnia.

“Ai tifosi rossoneri dico di stare tranquilli – ha detto Scaroni – Furlani sta lavorando bene costruendo una squadra da Champions League. Stiamo mettendo in piedi una squadra competitiva per alti livelli, sono arrivati tutti giocatori veloci, giovani e tecnici. Lo stiamo facendo anche con buoni ritmi visto che le novità sono già state molte”.

Un mercato dunque finora promosso da Scaroni: “I tifosi si stanno abituando bene perché stiamo prendendo giocatori molto forti. Siamo al ritmo di un acquisto a settimana. Ma attenzione: siccome mancano 6 settimane alla fine del mercato non è che arriveranno altri 6 rinforzi. Questo va precisato”.

Dunque la dirigenza del Milan è fiduciosa in vista della prossima stagione e del nuovo progetto, avviato anche senza l’ausilio di un punto di riferimento come Maldini. Il mercato estivo sta dando i propri frutti, anche se mancano ancora dei tasselli importanti richiesti da Stefano Pioli. Un altro centrocampista, un’ala destra e un centravanti sono innesti assolutamente necessari per migliorarsi.