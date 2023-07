Bonucci fatto fuori dalla Juve: futuro in Serie A per l’ex Milan

Momento delicato per Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus e della Nazionale è stato inserito tra gli esuberi bianconeri.

Non se lo aspettava proprio. Leonardo Bonucci, una delle bandiere assolute dell’ultimo decennio bianconero, è stato letteralmente messo alla porta dalla sua Juventus. Una notizia che ha sconvolto un po’ tutti, in particolare il difensore classe ’87.

Bonucci ha ancora un anno di contratto con la Juve e la sua intenzione sarebbe quella di giocare quest’ultima stagione e poi pensare seriamente al ritiro, quando andrà verso i 37 anni di età. Ma i piani del club bianconero e del suo allenatore Massimiliano Allegri sembrano molto diversi.

Infatti ieri Bonucci, giunto al ritiro della Juventus a Vinovo per incominciare la preparazione estiva, ha incontrato il nuovo direttore generale Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo gli ha comunicato la decisione di metterlo fuori rosa, tra gli esuberi, e di non farlo più allenare con il resto della prima squadra.

Bonucci, addio alla Juve: Serie A o Mls nel suo destino

Un vero e proprio colpo al cuore per Bonucci, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il difensore centrale non solo non partirà per la tournée negli Stati Uniti (a cui parteciperà anche il Milan), ma sarà costretto ad allenarsi da solo insieme ad altri esuberi della rosa come Arthur e McKennie.

Bonucci paga presumibilmente due situazioni. La prima è l’essersi impuntato sul continuare la carriera con la Juve, mentre il club già ad aprile scorso gli aveva fatto capire fosse meglio anticipare l’addio, proponendogli anche una festa di saluto nell’ultima giornata di campionato. L’altra riguarda i rapporti tesi con Allegri: tra i due non c’è mai stato grosso feeling, a partire dalla celebre storia dello sgabello di Oporto del 2017.

Ora il centrale 36enne si dovrà cercare una nuova squadra. Ieri sera il cronista Niccolò Ceccarini aveva paventato un’ipotesi romana per Bonucci: Lazio e Roma si potrebbero seriamente interessare al centrale ormai libero da vincoli. Ma può prendere corpo anche l’opzione Mls statunitense, dove Bonucci raggiungerebbe l’amico di sempre Giorgio Chiellini, che milita nei Los Angeles FC.

Bonucci gioca nella Juventus dal 2010, quando fu acquistato dal Bari. Una storia d’amore interrotta solo dal clamoroso trasferimento al Milan dell’estate 2017. Il centrale viterbese fu fortemente voluto da Marco Fassone (allora A.D. del Milan) come rinforzo di prestigio, pagato ben 42 milioni di euro. L’unica annata rossonera di Bonucci però fu ampiamente deludente e si concluse con il suo ritorno alla Juventus, dove però aveva perso il suo diritto alla fascia da capitano.