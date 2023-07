Daniel Maldini: “Spero di tornare al Milan. L’addio di papà? Le scelte non dipendono da noi”

Daniel Maldini si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dell’Empoli. Cruciale la sua dichiarazione sul Milan

Il Milan sta portando avanti il gran lavoro di sfoltimento della rosa, che prevede la cessione, in prestito o a titolo definitivo, degli elementi ritenuti esuberi, o non ancora pronti al progetto rossonero. Uno di questi è sicuramente Daniel Maldini, il figlio d’arte che ha passato l’ultima stagione in prestito secco allo Spezia. Per il figlio di Paolo si è presto prospettata un’altra esperienza in prestito dopo il ritorno a Milanello. C’è stato infatti l’Empoli di Zanetti a volerlo e ad accoglierlo di recente.

Daniel è passato nel club toscano attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, con il Milan che ha però voluto conservare un controriscatto, quindi un diritto di recompra. L’Empoli può essere la giusta piazza per Maldini crescere ancora in consapevolezza e maturità calcistica con più continuità. Oggi, il giocatore, talento offensivo della trequarti, si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della squadra toscana. Di seguito le dichiarazioni.

Maldini: “Io tifo Milan”

Il giovane Daniel ha innanzitutto aperto la conferenza spiegando i motivi che lo hanno condotto a scegliere l’Empoli: “La mia scelta è ricaduta sull’Empoli perché è stata la prima squadra a volermi e mi hanno fatto sentire la voglia di venire qua. Io darò tutto per questa maglia e credo sia la giusta piazza per me. Spero di stare bene fisicamente per dare tutto sul campo”.

Maldini si è anche focalizzato sulle collocazioni tattiche che può avere sul campo: “Ho sensazioni positive perché io posso giocare in molte posizioni in attacco. Mi piace come gioca l’Empoli”

Fondamentale la domanda sul cognome di Daniel, parecchio pesante per un calciatore ai giorni d’oggi, dopo l’immensa carriera del nonno e poi del padre: “Ci sono pro e contro ma ormai ci sono abituato. Ormai non ci penso più di tanto”.

Maldini ha espresso anche le prime sensazioni sullo spogliatoio dell’Empoli, spiegando di conoscere solo un giocatore: “Conoscevo solamente Piccoli prima di arrivare visto che siamo stati insieme in Nazionale. I compagni però mi hanno fatto subito una bella impressione ed avremo tutto il tempo per conoscerci meglio”.

Cruciale, infine, la riflessione sul Milan e sull’addio del padre al club rossonero lo scorso mese. Parole decisive quelle di Daniel: “Non lo so, io sono un tifoso del Milan e quindi la speranza è quella ma non saprei. Ovviamente mi dispiace ma le scelte non dipendono da noi quindi non mi sento di dire nient’altro”.