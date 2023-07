Milan, colpo dalla Juve: è il vice Theo

Il club rossonero guarda in casa della Vecchia Signora per rimpiazzare Ballo-Tourè: tuttavia, la richiesta dei bianconeri è molto alta

In questi giorni il Milan è davvero scatenato sul mercato. Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che ha fruttato oltre 70 milioni nelle casse del club, i rossoneri si sono dati subito da fare stanno mettendo a segno un colpo dopo l’altro.

Per prima cosa il Diavolo ha subito inserito un elemento a centrocampo, prelevando dal Chelsea Ruben Loftus-Cheek per una cifra vicina i 20 milioni di euro, dopodiché sono stati ufficializzati anche i due parametri zero Marco Sportiello e Luka Romero. Ieri invece è stata la giornata di Christian Pulisic, altra operazione nell’asse Milan-Chelsea, con Stefano Pioli che ha accolto finalmente un esterno offensivo importante per rinforzare la trequarti.

Con l’americano il Milan non si è di certo fermato e si sta lavorando ancora per la mediana, con Tijjani Reinders sempre in prima fila, e per il centravanti, che nelle ultime ore vede l’esperto Mehdi Taremi in pole. Nel frattempo però c’è un’altra casella di cui la dirigenza si deve occupare, perché con la probabile partenza di Fodé Ballo-Tourè i rossoneri necessitano di un nuovo vice Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Contatti per Cambiaso: c’è anche il Tottenham

Il terzino francese piace al Nizza e potrebbe lasciare Milanello a breve, motivo per cui la dirigenza rossonera ha già cominciato il casting per sostituirlo. L’ultimo nome lo ha fatto Gianluca di Marzio ed è quello di Andrea Cambiaso.

Dopo una buona stagione in prestito al Bologna , il laterale classe 2000 è tornato alla Juventus, ma i bianconeri non sono sicuri di puntare su di lui. Il giocatore, protagonista anche con la Nazionale Under 21, piace ai rossoneri, come riportato dall’esperto di mercato. Di Marzio spiega che il Milan ha avviato i primi contatti con l’agente del calciatore, che è stato sondato anche da un club di Premier League, ovvero il Tottenham.

Il Milan vorrebbe un calciatore italiano e Cambiaso è il profilo ideale, ma la Juventus chiede una cifra molto alta per lasciarlo partire, 25 milioni. Nelle ultime ore si era parlato anche di un altro profilo per il ruolo, ovvero Luca Pellegrini, anche lui di proprietà della Juventus, ma su di lui c’è forte la Lazio che lo ha avuto in prestito negli ultimi sei mesi.