Milan, Pulisic non si nasconde: “Speriamo di vincere molti trofei”

Le dichiarazioni di Christian Pulisic rilasciate a MilanTv. Il giocatore americano si presenta, parlato della sua posizione, dell’idolo e della scelta del numero

Sono stati i giorni di Christian Pulisic. Il talento americano, sbarcato a Milano due giorni fa, ieri è stato presentato alla stampa. Il giocatore si è mostrato pronto e voglioso di intraprendere una nuova avventura.

L’ormai ex Chelsea vuole rilanciarsi dopo un periodo non certo esaltante e non vede l’ora di cominciare: “Sono molto emozionato di far parte di un club così grande come il Milan – ammette Pulisic ai microfoni di MilanTv -. Le emozioni sono tante: sono molto orgoglioso di essere qui con mio padre e il mio agente. Non vedo l’ora di cominciare sul campo“.

Come detto c’è voglia di rilanciarsi da parte di Pulisic: “Ho fatto tante esperienze importanti e questo è un altro grande step per me: giocare in questo importante campionato e in Champions League con un club così grande mi aiuterà a fare un ulteriore passo avanti nella mia carriera e a crescere come persona, ma anche a conoscere una nuova cultura, imparare l’italiano. Voglio imparare tanto anche come uomo“.

Inevitabile la domanda in merito ai compagni di squadra, che ritrova dopo averci lavorato al Chelsea. Da Loftus-Cheek, passando per Olivier Giroud e Fikayo Tomori: Pulisic non avrà certamente problemi ad adattarsi: “Ho parlato con alcuni di loro, ho un grande rapporto con loro. Mi hanno raccontato solo cose belle su questo club: mi hanno detto che è un grande passo per me, un’opportunità gigantesca. Mi hanno detto che è un club storico con così tanti titoli vinti, sono nel posto giusto”

Si fa un tuffo nel passato, il Milan è seguito tanto negli USA, dove ha giocato Kaka, che tanto piace a Pulisic: “Parlando di giocatori del Milan credo che il brasiliano sia stato uno dei più grandi che ho visto giocare: era un idolo per me. E’ stato bello vederlo giocare anche ad Orlando. Adoravo il suo stile e lo ammiro molto“.

Tra promesse e ruolo: Pulisic dice tutto

Si torna a parlare della posizione che Pulisic potrà occupare in campo. L’americano sarà davvero un jolly per Stefano Pioli. Trequarti, esterno di destra o di sinistra, non fa differenza:

“Mi trovo bene in diverse posizioni, specialmente nella metà campo offensiva – prosegue l’americano -. Ho giocato tanto come numero 10, come ala destra e sinistra: mi piace creare occasioni e aiutare la squadra a segnare gol con assist e gol, aprendo il gioco con i dribbling o con movimenti a tagliare la difesa. Credo di poter mostrare tante qualità in queste posizioni“.

Si chiude con la scelta del numero, che fu di Zlatan Ibrahimovic. Inevitabile poi un saluto ai tifosi: “Zlatan è stato un grande giocatore e l’ho guardato tanto negli USA e poi al Milan. E’ un’icona del calcio. Ho iniziato la carriere con ill 22 ma ho visto che l’11 era disponibile e mi sono detto: è la metà di 22 e mi piace. Sono carico. Tifosi? Sono molto emozionato di essere qui, di far parte di questo storico club e speriamo di vincere molti trofei. Grazie per il vostro supporto”