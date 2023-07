Milan, ritorno di fiamma per Okafor: sarà il nuovo attaccante?

Il Milan per rinforzare l’attacco sta pensando nuovamente a Okafor, accostato al club rossonero per diversi mesi.

A Stefano Pioli serve un nuovo attaccante e finora nessuna trattativa è davvero decollata. La dirigenza sta valutando più opzioni e non è ancora chiaro chi arriverà a Milanello nelle prossime settimane.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, il Milan sta esplorando le condizioni per ingaggiare Noah Okafor. Si tratta di un giocatore molto gradito a Pioli, che dopo averlo affrontato in Champions League ha iniziato a spingere per prenderlo in considerazione come opzione per il calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, rispunta Okafor: ci sono anche altre due italiane

Anche Juventus e Lazio stanno valutando il 23enne svizzero del Red Bull Salisburgo. Il suo contratto scade a giugno 2024, quindi può essere un buon affare a costi non eccessivi. Potrebbero bastare meno di 15 milioni di euro.

Okafor nella scorsa stagione ha messo assieme 10 gol e 5 assist in 32 presenza. Una delle reti l’ha realizzata contro il Milan nella partita terminata 1-1 a Salisburgo. In quella serata del 6 settembre 2022 impressionò non poco e praticamente da subito partirono rumors su un interesse rossonero in vista di questa sessione di mercato.

Vedremo se sarà il nazionale svizzero ad arrivare alla corte di Pioli. Si tratta di un calciatore che può giocare sia prima sia seconda punta e anche esterno offensivo. Non è un centravanti classico. La sua duttilità tattica può essere molto preziosa. È alto 1,85 metri, è veloce e possiede buona tecnica.