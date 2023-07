Addio al Milan: lo aspetta il Genoa

Cessione davvero vicina: il giocatore è pronto a lasciare il Milan nei prossimi giorni. Ha voglia di trovare continuità altrove: futuro in Italia per lui

Il calciomercato del Milan è davvero entrato nel vivo e l’ultimo colpo, Christian Pulisic, ha restituito al popolo rossonero, quell’entusiasmo perso dopo gli addii di Paolo Maldini, Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada si stanno muovendo con decisione e in poche settimane così sono state messe le mani su Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e appunto Christian Pulisic.

Il mercato in entrata non si fermerà, con l’obiettivo di chiudere prima della partenza per gli Stati Uniti, per Reijnders, ma sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono anche un altro centrocampista, un esterno di destra e un attaccante, che possa affiancare Olivier Giroud.

La situazione più ingarbugliata resta quella relativa alle cessioni, con il Milan che sta faticando terribilmente a piazzare i calciatori in esubero. Così a parte Sandro Tonali e i calciatori in scadenza lo scorso 30 giugno nessuno ha ancora fatto le valigie.

Divock Origi e Ante Rebic sono ancora lì a Milanello e rischiano di restarci ancora per molto, soprattutto il belga intenzionato a giocarsi le proprie carte dopo un anno alquanto deludente. Stesso desiderio per Charles De Ketelaere: il Milan è disposto a cederlo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ma va convinto totalmente il giocatore. Lasciare il Milan non è per nulla facile e non ci ha pensato minimamente di farlo anche Yacine Adli, che avrebbe potuto salutare già a gennaio. Si giocherà le sue carte questa estate e non è detto che non ci riesca, vista la coperta corta a centrocampo.

Milan, addio vicino

Chi può lasciare subito il Milan è invece, Gabbia. Il difensore italiano, cresciuto nella Primavera del Diavolo, ha voglia di giocare con continuità: impossibile farlo in rossonero, dove, di fatto, è diventato la quinta scelta.

Ci sono almeno quattro ipotesi sul tavolo, Salernitana, Cagliari, Frosinone e Genoa. Proprio i liguri sembrano la squadra più accredita a prenderlo in prestito. La trattativa non dovrebbe andare per le lunghe.

Cessione non così lontana anche per Ballo-Toure, che ha capito di non avere possibilità di imporsi al Milan. Piace al Bologna, ma lui preferirebbe tornare in Ligue 1: ecco dunque la possibilità Nizza, ma servono almeno 4 milioni di euro. Va monitorata infine la situazione legata a Messias: per lui attenzione al Bologna, ma soprattutto al Torino.