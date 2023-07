Gravenberch-Milan, annuncio in diretta: “Si può fare solo in un caso”

Il giornalista tedesco ha rilasciato dichiarazioni cruciali sul giocatore del Bayern Monaco e la possibilità Milan per il futuro. Le sue parole

Il Milan sta conducendo un mercato probabilmente all’altezza delle aspettative. Almeno sino a questo momento. Sono arrivati ottimi innesti a rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Loftus-Cheek, Sportiello, Luka Romero e Christian Pulisic sin qui i nuovi acquisti, ma la lista è ancora lunga dei colpi da mettere a segno. Il Milan ha diversi obiettivi per il mercato. Sicuramente acquistare un nuovo centravanti, un esterno di destra, almeno un altro centrocampista e anche due terzini.

Il lavoro da fare dunque è ancora tanto per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Ma l’attenzione maggiore è al momento rivolta sul centrocampo, dove si sta facendo il possibile per chiudere la trattativa che porta a Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar. Sappiamo bene che il club olandese ha al momento rifiutato le due offerte dei rossoneri, rivelandosi un vero osso duro degli affari. Il Milan deve capire se rilanciare per Tijjani, profilo che piace enormemente al club e all’area tecnica.

Ma non soltanto Reijnders. Al Milan è stato accostato negli ultimi tempi anche il nome di un altro centrocampista, che ha scaldato in modo particolare l’animo dei tifosi. Per molti, sarebbe lui il profilo giusto. Un vero e proprio colpaccio. L’accreditato giornalista ha dato novità cruciali in merito.

Milan, il centrocampista dalla Bundesliga

Il Milan è sembrato molto attento nelle ultime settimane a Ryan Gravenberch del Bayern Monaco, un assoluto gioiellino della metà campo, ma che data la giovane età non ha avuto molto spazio nella sua prima stagione in Baviera. Adesso, sia il giocatore sia il Bayern Monaco stanno forse valutando una cessione, ma sicuramente non a titolo definitivo. Una possibilità che interesserebbe parecchio al Milan, voglioso di rinforzare il suo centrocampo con elementi di valore.

Gravenberch è un classe 2002 ma dal talento immenso. Di lui e della possibilità di approdo al Milan ha parlato il giornalista Tobi Altschäffl a TV Play. “Gravenberch è arrabbiato per aver giocato così poco lo scorso anno. Se a fine mercato il Bayern capirà di essere a posto, allora lo lascerà andar via in prestito. Il Milan è una possibilità ma il richiamo della Premier League è molto forte” ha dichiarato Tobi Altschäffl, sottolineando dunque quanto siano soprattutto le inglesi a monitorare la situazione del ragazzo.

Il Milan, comunque, rimane alla finestra. Ma da quanto ha lasciato evincere il giornalista, bisognerà aspettare la fine di agosto per capire se Gravenberch potrà essere davvero un giocatore sul mercato.