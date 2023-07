Lukaku mette nei guai il Milan: l’Inter vuole un altro attaccante

Il calciomercato di Milan e Inter può tornare ad intrecciarsi: tutta colpa di Romelu Lukaku. Ecco cosa sta succedendo: il punto della situazione

L’affare Romelu Lukaku alla Juve, rischia di portare l’Inter, ancora una volta sul cammino del Milan. I nerazzurri, come abbiamo raccontato, potrebbero perdere l’attaccante belga nonostante i 50 milioni di euro in arrivo dalla cessione di Onana al Manchester United, nonostante l’accordo praticamente raggiunto con il Chelsea che ha detto si ad un’offerta da 35 milioni più 5 di bonus.

Ma i silenzi e l’apertura alla Juve di Lukaku stanno facendo temere il peggio. L’Inter rischia la clamorosa beffa, con il trasferimento del bomber belga a Torino. Serve chiaramente la cessione di Dusan Vlahovic, ma la Juve ha dimostrato che quando scende in campo sul mercato difficilmente non riesce a raggiungere i propri obiettivi.

L’Inter così potrebbe ritrovarsi a cercare un altro attaccante da affiancare a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Correa. Due profili che piacciono tanto a Beppe Marotta e a Piero Ausilio sono da tempo nel mirino anche del Milan.

Come riporta il Corriere della Sera, in edicola stamani, i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Balogun e Morata. L’attaccante americano, messosi in luce in Ligue 1, è tornato all’Arsenal, ma appare evidente come sia solo di passaggio. Serve una cifra superiore ai 40 milioni di euro affinché i Gunners diano il via libera. Per lo spagnolo, che conosce molto bene il campionato italiano, per averlo disputato proprio con la Juventus, potrebbero bastare 10-12 milioni di euro. Lo stipendio è importante sugli 8-9 milioni di euro, ma l’Inter ha dato prova di poter pagare ingaggi pesanti e potrebbe così trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto al Milan.

Derby per altri profili

Questa è stata l’estate del passaggio di Marcus Thuram all’Inter, dopo essere stato ad un passo dal vestire il rossonero. E’ stata anche l’estate del trasferimento di Davide Frattesi, accostato anche ai rossoneri. E’ vero però che in questo caso, il Milan non ha mai approfondito la questione, con l’Inter sempre nettamente favorita a prendere l’ormai ex Sassuolo.

A proposito di ex Sassuolo, attenzione ad un altro profilo che potrebbe far gola ad entrambe le squadre milanesi: stiamo parlando di Gianluca Scamacca, desideroso di far ritorno in Italia, dopo l’esperienza deludente al West Ham. Gli inglesi vogliono garanzie sulla sua cessione. Oggi l’attaccante preferirebbe trasferirsi a Roma, ma Beppe Marotta potrebbe comunque fare un tentativo.