@ML – Reijnders-Milan, ci siamo: fumata bianca in arrivo, i dettagli

Le ultimissime sull’affare Reijnders. Il Milan è vicinissimo alla chiusura, la fumata bianca può arrivare nelle prossime ore

Il Milan è vicinissimo a Tijjani Reijnders. La trattativa, che va avanti da diverse settimane, è finalmente arrivata ad un punto di svolta. Nelle ultime ore, infatti, le parti si sono sensibilmente avvicinate: l’AZ Alkmaar ha fatto un passo in avanti verso i rossoneri, e questo è stato possibile grazie alla forte volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan.

Per la fumata bianca definitiva manca ancora qualcosa ma ormai ci siamo: nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera per l’organizzazione del suo arrivo in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Come raccolto da MilanLive.it, la società è fiduciosa di poter chiudere l’affare prima della Tournée negli USA, così da portarlo in America e metterlo subito a disposizione di Stefano Pioli.

Le cifre dell’operazione: all’AZ Alkmaar 20 milioni più bonus, Reijnders invece percepirà uno stipendio di 1,7 milioni per 4 anni.

Reijnders potrebbe essere il quinto colpo di mercato del Milan in questa sessione estiva dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Romero e Pulisic. L’olandese potrebbe essere considerato il sostituto di Sandro Tonali, anche se le caratteristiche sono diverse: si tratta di una mezzala, perfetto in un centrocampo a tre ma anche a due. Le qualità di Reijnders si sposano perfettamente con il sistema di gioco di Pioli e ha tutte le carte in regola per rivelarsi un acquisto da 10 e lode.