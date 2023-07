Vice-Theo Hernandez, Milan spiazzato: chiesti 25 milioni!

Il Milan spiazzato dalla richiesta per il giovane terzino, su cui si era fiondato dopo la notizia della possibile cessione di Ballo-Touré.

Nell’ultima settimana si sono intensificati gli interessamenti di diverse società per Fodé Ballo-Touré. Il terzino franco-senegalese del Milan è considerato uno dei calciatori in uscita dalla rosa rossonera, perché non ha mai convinto del tutto mister Stefano Pioli.

Ballo-Touré è richiesto da alcuni club italiani, su tutti il Bologna che lo vorrebbe in prestito. Ma anche il Nizza di recente si sarebbe inserito nella corsa al numero 5 del Milan, che dunque difficilmente potrà rimanere in rosa in vista della nuova stagione.

Ecco perché il Milan si è fiondato alla ricerca di un nuovo laterale mancino. Un vice-Theo Hernandez che stavolta soddisfi le richieste dell’allenatore, un elemento alternativo che possa avere caratteristiche simili al titolarissimo francese e non farlo rimpiangere quando e se dovesse dare forfait.

La Juventus spara altissimo per Cambiaso: il Milan cambia obiettivo

Il primo nome su cui il Milan si sarebbe fiondato per il ruolo di vice-Theo è quello di un talento italiano, nazionale Under 21 che corrisponde alle caratteristiche richieste da mister Pioli. Ovvero Andrea Cambiaso, terzino di proprietà Juventus che lo scorso anno ha giocato una buona stagione in prestito a Bologna.

Il classe 2000 cresciuto nel Genoa piace molto al Milan, sia per la sua propensione in fase di spinta, sia perché è in grado di giocare anche sulla fascia destra in maniera ideale. Il problema però, come sottolineato da Sky Sport, è che la Juve non intende fare sconti ai rivali rossoneri, anzi.

La Juventus ha ufficiosamente chiesto 25 milioni di euro per il cartellino di Cambiaso. Un’enormità secondo le valutazioni del Milan, che sta cercando un calciatore per la panchina e dunque non intende affatto spendere una cifra così elevata, nonostante Cambiaso possa diventare un titolare in prospettiva.

Ovviamente di una cessione in prestito ad una rivale diretta non se ne parla neanche. Ecco perché il Milan ad oggi è pronto a cambiare obiettivo per la corsia di sinistra e valutare altri profili. Tra i sondati c’è anche un altro calciatore di proprietà Juve come Luca Pellegrini, terzino che i bianconeri potrebbero invece cedere anche a titolo temporaneo non facendo parte dei piani di Allegri.

Prima di affondare il colpo su un laterale sinistro però il Milan vuole chiudere per la cessione di Ballo-Touré. I dialoghi con i vari club interessati (Nizza in pole) sono ben avviati ma manca ancora qualcosa prima della fumata bianca.