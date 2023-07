Addio al Milan, l’idea prende quota: l’agente incontra il club

I primi contatti fra l’entourage del calciatore e la società ci sono già stati: le richieste del rossonero per accettare la destinazione

Sono tanti i colpi che sta facendo il Milan in entrata in questi giorni e se ne prospettano degli altri a breve. Il club rossonero ha in mente di fornire tutti gli innesti a Stefano Pioli per far sì che possa avere al più presto la squadra al completo.

Allo stesso tempo però il Diavolo deve occuparsi anche delle uscite perché ci sono diversi giocatori che sono destinati a lasciare Milanello in estate. Con i nuovi innesti e quelli che devono ancora arrivare, la rosa diventerà extra large e qualcuno dovrà fare le valigie, anche perché in caso di permanenza sarebbe costretto a giocare poco e a non essere protagonista nella prossima stagione. Uno di quelli sul piede di partenza è Junior Messias.

L’ala brasiliana è arrivata due anni fa al Milan dal Crotone realizzando un sogno e ha saputo decisamente sfruttare l’occasione, convincendo la società a riscattarlo la scorsa estate e a diventare a tutti gli effetti un giocatore rossonero. Ora il giocatore però ha 32 anni e la nuova proprietà ha idee molto chiare e decise riguardo l’obiettivo di avere una squadra giovane. Messias aveva firmato un biennale e quindi il suo contratto scade fra dodici mesi.

Contatti fra il Torino e Messias: la richiesta dell’esterno

Nel suo ruolo il Milan ha già preso Christian Pulisic ed è comunque intenzionato ad acquistare anche un altro giocatore con quelle caratteristiche e di piede mancino. Messias in questo caso diventerebbe praticamente un doppione.

Questa situazione a diverse squadre italiane di metà classifica che considerano l’esterno classe ’91 una possibile ottima operazione per rinforzarsi senza dover spendere una cifra troppo elevata, considerando che il Milan deve privarsene. Il club che si sta facendo avanti con insistenza è il Torino, con il tecnico Ivan Juric che gradisce molto il calciatore e sta spingendo per averlo.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account Twitter, l’agente del calciatore ha già parlato con la società granata. L’esperto di mercato riferisce anche che il giocatore chiede un contratto fino al 2025, con opzione anche per il 2026. Il Toro riflette sulla possibilità e poi dovrà comunque andare a parlare con il Milan. I rossoneri aspettano l’offerta per il loro giocatore ma, stando alle ultime indiscrezioni, con una proposta da 3-4 milioni l’affare potrebbe tranquillamente andare in porto.