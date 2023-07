Calciomercato Milan, era fatta per 17 milioni: il retroscena

Dalla Spagna trapela una notizia interessate: il Milan aveva praticamente chiuso l’acquisto di un giocatore, poi sono cambiate le condizioni.

Il Milan ha già ufficializzato l’ingaggio di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e ha anche chiuso per l’arrivo di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar, ma non si ferma. L’obiettivo è comprare un altro centrocampista per completare il reparto.

Sono partiti Sandro Tonali, Aster Vranckx e Tiemoué Bakayoko, inoltre bisogna considerare il lungo stop di Ismael Bennacer e il fatto che proprio l’algerino giocherà la Coppa d’Africa a gennaio. Per Stefano Pioli è fondamentale avere diverse opzioni, anche nell’ottica di un eventuale passaggio al modulo 4-3-3. La dirigenza sta lavorando per accontentare le sue richieste tecnico-tattiche.

Calciomercato Milan, Musah era praticamente preso: cosa è successo

Uno dei nomi nella lista del Milan è quello di Yunus Musah, che da tempo è oggetto di una trattativa. Il 20enne americano, in possesso di passaporto italiano, ha già detto sì al trasferimento in maglia rossonera. Il problema è il Valencia, che chiede circa 25 milioni di euro per la sua cessione. Una cifra ritenuta troppo alta da Giorgio Furlani, che non vorrebbe superare i 20 milioni (bonus compresi).

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto su Relevo, il Milan era arrivato a offrire 17 milioni totali e la negoziazione sembrava quasi conclusa. Poi Peter Lim, proprietario del Valencia, ha bloccato tutto e ha fissato il prezzo di Musah a 25 milioni. La sensazione è che con un piccolo rilancio il club rossonero potrebbe riuscire a chiudere l’affare.

L’ex Arsenal è ritenuto un rinforzo perfetto per la mediana di Pioli. È un centrocampista forte fisicamente e di grande dinamismo. Corre molto, è veloce e valido anche tecnicamente. Nella scorsa stagione ha totalizzato 0 gol e 2 assist in 37 presenze. Non incide molto in fase offensiva, può migliorare sotto questo aspetto.

Oltre a Musah, ci sono anche altre nomi nella lista di Geoffrey Moncada. Uno di questi è Ryan Gravenberch, scontento al Bayern Monaco dopo una stagione nella quale ha giocato meno di quanto si aspettasse. Ha già fatto intendere di voler lasciare la Baviera, nel caso in cui Thomas Tuchel non volesse affidargli un ruolo da protagonista.

Gravenberch ha una valutazione sui 30 milioni. Sono trapelati rumors inerenti un’apertura del Bayern Monaco a una cessione in prestito. Vedremo se l’ex Ajax potrà diventare una pista concreta per il centrocampo rossonero. A Moncada piace molto.