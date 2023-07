Mehdi Taremi, il Milan vuole chiudere: fissata la “scadenza”

Il Milan vuole chiudere l’ingaggio di un attaccante prima della partenza per gli Stati Uniti: l’obiettivo sembra chiaro. Ma attenzione all’Inter.

Per Stefano Pioli è fondamentale l’acquisto di un nuovo bomber. Come ripetiamo da tempo, là davanti non può bastare il quasi 37enne Olivier Giroud. Serve un altro centravanti che possa giocare titolare e garantire un buon numero di gol.

È stata molto deludente la stagione di Divock Origi, preso per essere una buona alternativa all’ex Chelsea e autore di solo due reti. Il belga è considerato cedibile, anche se in questo momento vuole provare a convincere il Milan a dargli un’altra occasione. Vedremo se riuscirà nel suo intento, ma rischia comunque di essere la terza scelta in attacco. In ogni caso, verrà comprata una nuova punta.

Calciomercato Milan, assalto a Taremi: le ultime news

Un goleador che piace molto al Milan è Mehdi Taremi, che nella scorsa stagione ha realizzato 31 gol e 14 assist in 51 partite. In totale con la maglia del Porto ha messo assieme 80 reti e 49 assist in 147 presenze, numeri niente male. Solo in Champions League sono 8 gol e 4 assist in 19 match, quindi sa incidere anche nella competizione più importante.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il Milan vorrebbe chiudere l’ingaggio del 30enne iraniano prima di partire per la tournée negli Stati Uniti. L’obiettivo è averlo il 20 luglio in aereo con il resto della squadra. Si tratta di trovare un accordo con il Porto, che vuole almeno 20 milioni di euro per cedere il proprio bomber.

Il contratto di Taremi scade a giugno 2024 e, considerando questo fattore e anche l’età non più giovanissima, il club rossonero spera di spendere qualcosa meno del prezzo stabilito. Da registrare anche l’interesse dell’Inter, ma il Milan è molto più avanti nella corsa.

Il club nerazzurro, dopo aver perso Edin Dzeko e aver deciso di abbandonare la pista Romelu Lukaku, sta cercando un nuovo centravanti. Ci sono contatti pure per Folarin Balogun, altro nome accostato spesso al Milan in questi mesi. Il 22enne americano è reduce da una ottima stagione in prestito al Reims e ora l’Arsenal pretende non meno di 40 milioni per la sua cessione. L’operazione è abbastanza onerosa.

Balogun farebbe comodo sia al Milan sia all’Inter, che hanno sondato pure la possibilità di prendere Alvaro Morata. Sullo spagnolo dell’Atletico Madrid è in forte pressing la Roma, che spera di chiudere l’affare in questi giorni.