Milan, l’attaccante per Pioli: sorpresa parigina da 20 milioni

Il Milan pronto a puntare sul giovane che tanto piace a Moncada: una ‘vecchia’ idea è pronta a tornare di moda. Il punto della situazione

Il calciomercato del Milan continua senza sosta. Questa è stata chiaramente la settimana di Christian Pulisic, diventato rossonero e subito messosi a disposizione di Stefano Pioli a Milanello per gli allenamenti. Sarà la stella della tournée americana, in cui i rossoneri affronteranno Real Madrid, Barcellona e Juventus.

Negli Stati Uniti, chiaramente, ci sarà modo per ammirare anche Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero, che vuole giocarsi le sue carte per convincere il Diavolo. Mister Pioli spera, inoltre che possa esserci anche Reijnders, ma appare davvero una corsa contro il tempo, con l’AZ Alkmaar che non molla di un centimetro. Serve una cifra vicina ai 25 milioni di euro per ottenere il via libera definitivo. Poi, come più volte detto, ci sarà una pausa di riflessione per capire come mettere a segno gli ultimi colpi, perché il tecnico rossonero aspetta ancora un altro centrocampista, un esterno di destra e una punta.

Proprio in merito al centravanti, la situazione è tutta in divenire, con diversi nomi sul tavolo. In questi giorni sono soprattutto Alvaro Morata e Taremi a riempire le pagine di calciomercato dedicato al colpo in avanti nel Milan, ma non si possono certamente escludere altri profili.

Sfumato definitivamente Openda, trasferitosi al Lipsia per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, ci sono altri attaccanti che hanno giocato in Francia, che piacciono parecchio a Geoffrey Moncada: tra questi ci sono certamente Balogun, l’americano che ha fatto ritorno all’Arsenal, ma ha le valigie in mano, e Wahi, talento del Montpellier, sul quale c’è anche il Chelsea.

Milan, un giovane da rilanciare

Attenzione, però, ad un altro profilo, di cui si sta parlando davvero poco ultimamente e che può diventare un’opportunità a breve. Stiamo parlando di Hugo Ekitike, da tempo sul taccuino di Moncada, che potrebbe liberarsi dal Psg – secondo quanto scrivono in Francia – per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Sotto la Torre Eiffel non ha fatto bene, come ci si aspettava: solo 3 gol e 4 assist in Ligue 1, ma è solo un 2002 e le sue caratteristiche piacciono particolarmente. Con il Reims aveva fatto decisamente meglio, con dieci centri e quattro assist, in ventiquattro partite. L’addio al Psg può avvenire ad una cifra davvero bassa, soprattutto se i francesi dovessero riuscire a mettere a segno il colpo in attacco: il sogno è Osimhen, ma la pista che può scaldarsi di più è certamente quella che porta a Vlahovic, in uscita dalla Juventus.