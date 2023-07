Problemi per il Milan: l’attaccante dice no

I piani di Casa Milan per questo calciomercato estivo potrebbero subire un brusco cambio di rotta: che conseguenze ha il “no” del giocatore?

Il Milan di Gerry Cardinale sembra voglia seguire nuove strategie per rilanciare il club e tornare a vincere. Gli obiettivi della società, come già noto da settimane, prevedono la cessione di almeno una decina degli attuali volti rossoneri. Così facendo, Casa Milan alleggerirebbe il monte ingaggi per puntare su altri giovani da lanciare nel mondo del calcio e trarne profitto. Ma ecco che un secco “no” potrebbe dare una brusca frenata ai piani rossoneri.

Il proprietario americano Gerry Cardinale ha assunto un ruolo centrale nel club, portando con sé una ventata di cambiamenti senza precedenti. I vertici del Milan hanno deciso di adottare il modello gestito da algoritmi, che ha ottenuto risultati eccezionali nel mondo del baseball americano.

Questa innovativa strategia, basata sull’analisi dati e sull’intelligenza artificiale, promette di rivoluzionare il modo in cui il Milan si approccia al calciomercato. L’entusiasmo e l’aspettativa crescono nel mondo calcistico mentre i tifosi si interrogano su come questa strategia innovativa trasformerà il destino del Milan.

Il nuovo modus operandi dei rossoneri, dunque, prevede la cessione dei profili che più gravano sul bilancio del club, per portare a Milanello giovani di prospettiva. Così si spera abbia fatto con l’acquisto di Loftus-Cheek e Pulisic, ma una decisione inaspettata potrebbe sconvolgere i piani del club.

Calciomercato Milan, stravolti i piani del club: l’attaccante dice no.

La società è stata colpita da una decisione che non si aspettava, che ha stravolto completamente gli obiettivi prefissati. Sarà interessante vedere come il Milan affronterà questa inaspettata sfida e si adatterà alle nuove circostanze per perseguire il successo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, pare che Origi non ne voglia sapere di lasciare Milano. L’attaccante si trova bene in rossonero e vede nel club del Diavolo l’unica opzione che possa aiutarlo a crescere e rilanciarsi. Già dai tempi del Liverpool, il centravanti belga vive un po’ in balia degli infortuni e all’ombra di altri attaccanti – come Giroud – che hanno dimostrato sin da subito di poter reggere le vie offensive rossonere.

Obiettivo del Milan era sfruttare la cessione di Origi, impiegato davvero poco da mister Pioli, per ridurre il monte ingaggi e il peso sulle finanze del club. Dopo Leao, Origi è il calciatore più pagato del Milan: un vero paradosso se pensiamo al fatto che il belga ha totalizzato 2 reti e 1 assist in 36 partite giocate. Sia l’Arabia che l’Inghilterra hanno mercato per Divock, ma l’ex Liverpool è sicuro sul suo futuro: vuole restare al Milan.

Intanto, i dirigenti rossoneri non perdono di vista il loro obiettivo. Con buon mercato ci sono ancora Rebic, che potrebbe fare le valigie in direzione Turchia, al Besiktas, e Messias per restare in Serie A, fra Toro e Bologna.