Reijnders-Milan, la conferma: “Siamo molto vicini”

Arriva la conferma anche dal club, che assicura che la trattativa è arrivata alle battute finale: il giocatore non prende parte all’amichevole

Il Milan sta concretizzando la maggior parte delle operazioni in entrata in queste settimane per fare in modo che Stefano Pioli possa avere la squadra al completo quanto prima e prepararla, fisicamente e tatticamente, per l’inizio della prossima stagione.

Dopo la cessione di Sandro Tonali il Diavolo ha messo a segno un colpo dietro l’altro, da Ruben Loftus-Cheek a Christian Pulisic, entrambi dal Chelsea, passando per Luka Romero. Con l’arrivo anche di Marco Sportiello, bloccato già da mesi, sono già quattro gli acquisti rossoneri in questi primi giorni della sessione estiva di mercato, ma sembra proprio che anche il quinto innesto si ormai in dirittura d’arrivo.

La priorità del Milan adesso era quella di ricostruire la mediana, considerato anche l’infortunio di Ismael Bennacer, motivo per cui c’è bisogno di inserire al più presto un giocatore importante in quel ruolo. Il profilo deve avere ottime qualità tecniche e di gestione del possesso ed è stato individua da tempo in Tijjani Reijnders, il cui passaggio al Milan ora è solamente questione di tempo. Lo ha confermato anche il ds dell’AZ Alkmaar.

Reijnders non gioca l’amichevole con il Lech: il passaggio al Milan è imminente

L’AZ gioca una partita amichevole contro il Lech Poznan nel pomeriggio ma il centrocampista non sarà presente. Non è infatti partito con la squadra per Dirkshorn, sede della sfida. Non aveva giocato nemmeno l’ultima partita contro lo Standard Liegi.

Il direttore sportivo del club olandese, Max Huiberts ha affermato: “Ha il permesso da parte nostra di parlare con il Milan, se non l’ha già fatto. Sta andando lì, il Milan ha dimostrato di volerlo davvero”. L’operazione è praticamente chiusa e si farà sulla base di circa 19-20 milioni di euro più eventuali bonus. Come detto oggi, i due club stanno limando solo gli ultimi dettagli e sono già state fissate le visite mediche per la prossima settimana.

Sarà il 24enne il nuovo perno del centrocampo dei rossoneri, un giocatore reduce da una grandissima stagione l’anno scorso, tra Eredivisie e Conference League, con ben 7 gol e 12 assist complessivi all’attivo. Si dice che diversi top club erano sulle sue tracce, tra cui il Barcellona, ma ormai è solamente questione di tempo per vedere Reijnders con la maglia del Milan.