Retroscena: rottura Inter-Lukaku, c’entra anche il Milan | cosa è successo

Il club nerazzurro ha mollato la presa per l’attaccante belga dopo i suoi flirt con altre squadre: anche col Diavolo c’era stato l’incontro

Siamo solamente a metà luglio e il calciomercato ci ha già riservato clamorosi colpi di scena e dietrofront. Uno di questi è arrivato proprio nelle ultime ore se lo aspettavano davvero in pochi: riguarda uno dei grandi protagonisti del nostro campionato.

Ad oggi il futuro di Romelu Lukaku è decisamente incerto. Il centravanti belga è tornato all’Inter nell’ultima stagione ma solo in prestito e il calciatore è ancora di proprietà del Chelsea, che qualche anno prima lo aveva prelevato dai nerazzurri per una cifra astronomica. L’Inter voleva trattenere il classe 1993 ma sapeva che i Blues non avrebbero acconsentito a un nuovo prestito, per cui stavano lavorando a delle cessioni per finanziare il suo acquisto a titolo definitivo.

La cifra da mettere sul piatto per convincere il club londinese si dovrebbe aggirare sui 35-40 milioni di euro, ma il Biscione era pronto a fare questo sforzo per tenere Big Rom agli ordini di Simone Inzaghi. Le cose sono tuttavia precipitate negli ultimi giorni e sembra proprio che la trattativa sia ormai stata interrotta in maniera definita. Lukaku non tornerà quindi all’Inter perché il club meneghino ha deciso di fermare ogni discorso col Chelsea.

I flirt dell’attaccante con Milan e Juve non sono piaciuti

Ma cosa è accaduto di preciso? Ha fatto chiarezza sulla questione il solito Gianluca Di Marzio, che ha ricostruito la vicenda e ha spiegato i motivi del dietrofront dell’Inter, che ha tra l’altro già avvisato l’ex Manchester United della decisione presa.

Sul portale dell’esperto di mercato si legge che nella notte tra venerdì e sabato c’è stata una telefonata fra Lukaku e Piero Ausilio con il belga che ha provato a ricucire, ma non c’è stato nulla da fare. A dar fastidio al club nerazzurro sono stati i flirt dell’attaccante con la Juventus, proseguiti da diverso tempo, fin dalla finale di Champions League. Ma non è finita qui.

A non piacere all’Inter sono stati anche i messaggi scambiati con il Milan. Secondo la ricostruzione Lukaku avrebbe incontrato anche i rossoneri a metà giugno. L’attaccante è poi scomparso e questo ha indispettito ancor di più l’Inter, che ha deciso dunque di mollare la presa e di puntare su altri profili per l’attacco. Per Lukaku ora l’ipotesi Juventus se i bianconeri cedono Dusan Vlahovic, oppure le proposte dall’Arabia Saudita.