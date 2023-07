Tijjani Reijnders ha rinunciato a 3 milioni per il Milan: il retroscena

L’olandese ha fatto di tutto per venire al Milan. Per agevolare la trattative fra i club, il centrocampista ha rinunciato ad una importante cifra

Ore caldissime e di attesa per il quinto colpo di mercato in entrata del Milan. I rossoneri dovrebbero blindare il proprio centrocampo con l’acquisto di uno dei profili maggiormente seguiti in questi mesi.

Sembra ormai tutto definito per l’arrivo in città di Tijjani Reijnders, calciatore classe ’98 di nazionalità olandese. L’AZ Alkmaar pare aver trovato l’accordo con il Milan è dato il via libera alla partenza del proprio giocatore, che entro martedì prossimo dovrebbe effettuare le visite mediche e siglare il contratto con i rossoneri.

Un colpo importante e voluto dal Milan, visto che la squadra di Stefano Pioli segue Reijnders ormai da settimane e lo ha sempre indicato come un rinforzo ideale per qualità, caratteristiche e costi. Il tipico investimento stile RedBird: un calciatore ancora molto giovane, di valore internazionale e dai costi non elevatissimi.

L’indiscrezione: Reijnders lascia 3 milioni per venire al Milan

Intanto la Gazzetta dello Sport va nel concreto per spiegare gli accordi ed i motivi di questo blitz milanista per Tijjani Reijnders. Come già noto l’operazione dovrebbe concludersi con un esborso intorno ai 20 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus. Più o meno la stessa cifra spesa dal Milan per Christian Pulisic.

Ma ad agevolare tutto ciò c’ha pensato Reijnders stesso. Il centrocampista dell’AZ ha fatto un gesto importante che ha aiutato il Milan a concludere l’operazione: l’olandese ha infatti rinunciato a ben 3 milioni (tra stipendio e bonus) che gli spettavano nel contratto con il suo club d’appartenenza.

Dicendo no a questo emolumento significativo, Reijnders ha convinto l’AZ ad abbassare le pretese di qualche milione, dando così via libera all’accordo economico con il Milan per il suo cartellino. Infatti il club dell’Olanda del nord chiedeva inizialmente almeno 25 milioni cash più bonus, cifra considerata troppo elevata da Giorgio Furlani e soci.

Un gesto che conferma quanto Reijnders abbia voglia di iniziare il prima possibile la sua avventura rossonera. Dopo gli exploit dello scorso anno in Conference League con l’AZ, questo dinamico centrocampista si sente pronto per il salto di qualità e raggiungerà il Milan in settimana. In tempo per prendere parte alla tournée negli Stati Uniti che prenderà il via a fine mese.