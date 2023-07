Milan, tournée USA: dove vedere le partite contro Juve, Real e Barcellona

La nuova stagione del Milan è cominciata. A breve i rossoneri sono attesi da una tournée negli Usa con tre amichevoli contro Juventus, Barcellona e Real Madrid. C’è una novità per quanto riguarda la programmazione televisiva.

Tra allenamenti e calciomercato, la nuova stagione del Milan è già nel vivo. Grandi manovre a Milanello dove Pioli avrà presto tutti a disposizione, con i nazionali al rientro dopo il surplus di vacanza concesso per gli impegni post campionato di Giugno.

Dopo Loftus Cheek, Romero, Sportiello e Pulisic, Pioli spera di avere presto a disposizione altri nuovi acquisti. Tijjani Reijnders è, di fatto, un nuovo calciatore rossonero dopo l’accelerata della trattativa con l’Az Alkmaar. Con lui e Loftus Cheek si completa la coppia di mediani che andrà a sostituire Tonali e Bennacer, quest’ultimo – lo ricordiamo – out fino a novembre per l’infortunio al ginocchio rimediato nel Derby di Champions con l’Inter.

Vedremo se Reijnders sarà con il resto della squadra che, il 20 luglio, partirà per gli Usa per le tre amichevoli di prestigio contro Juventus, Barcellona e Real Madrid. Era dal 2019, nella stagione iniziata con Giampaolo in panchina, che il Milan non partecipava a una serie di match amichevoli in America, a causa delle successive limitazioni agli spostamenti dovuti alla pandemia da Covid 19.

Milan, le amichevoli negli Usa su Dazn ma c’è una novità

La serie di amichevoli del Milan negli Usa comincerà alle 4 del mattino (ora italiana) di lunedì 24 luglio contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti e dell’ex Brahim Diaz. A seguire alle 4.30 del mattino di venerdì 28 luglio sfida alla Juventus a Carson, in California. Gli impegni negli Usa di Leao e compagni si concluderanno alle 5 di martedì 2 agosto con il Barcellona, campione in carica della Liga.

Le tre partite citate saranno tutte trasmesse da DAZN. C’è, tuttavia, un dettaglio della programmazione da tenere a mente. Come si legge sul sito digital-news.it, un riferimento per l’informazione di settore, DAZN trasmetterà i tre match solo ed esclusivamente in streaming, tramite la app dell’emittente disponibile, in abbonamento, per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv, console di gioco e, ovviamente, anche su pc tramite il sito di riferimento.

Non ci sarà, dunque, la diretta televisiva delle amichevoli del Milan, sul canale Zona Dazn presente sul canale 214 del decoder Sky e disponibile per gli abbonati a entrambe le emittenti che hanno sottoscritto la relativa opzione a 5€ in più al mese sul proprio abbonamento Dazn.

Oltre a quelle del Milan, Dazn trasmetterà numerose altre amichevoli estive di club italiani ed esteri come Manchester United-Real Madrid (il 27 luglio alle 2 di notte), Arsenal-Barcellona (alle 4 del mattino del 27/7), Barcellona-Real Madrid (il 29/7 alle 23) e Atletico Madrid-Manchester City, in programma a Seul il 30/7 alle 13 ora italiana.