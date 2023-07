Alvaro Morata, svolta inattesa: fanno sul serio

Matteo Moretto riporta novità fondamentali su Alvaro Morata. L’Inter vuole fare sul serio per l’attaccante spagnolo. Tutti i dettagli

Alvaro Morata è uno dei nomi più discussi di questa sessione di mercato estiva. L’attaccante spagnolo non si trova più bene alla corte di Diego Pablo Simeone, il quale non sembra disposto a concederli lo stesso spazio. Ecco dunque che Alvaro è assolutamente aperto ad un trasferimento, dopo aver rinnovato con l’Atletico Madrid. Sappiamo bene che sino a qualche giorno fa, il Milan era molto interessato all’attaccante ex Juventus.

Contatti avviati sia con l’agente sia con i colchoneros. Adesso, però, la situazione si è nettamente ribaltata. Il Milan non ha fatto più passi avanti nei confronti di Morata, e ne stanno approfittando altri club. All’attaccante è pervenuta una ricca offerta dall’Arabia Saudita, ma lui non gradisce affatto la destinazione e vorrebbe rimanere nel calcio che conta. Ha diversi club addosso, tutti italiani al momento.

Già, col Milan defilato, si sono fatte avanti Juventus, Roma e Inter. Quello dei bianconeri è stato un semplice sondaggio esplorativo, mentre fanno più sul serio nerazzurri e giallorossi. Entrambi i club si sono già messi in contatto con gli agenti per comprendere meglio la situazione. Ma se sembrava la Roma quella più interessata a Morata, adesso l’Inter ha fatto un grande balzo in avanti. A riportare tutti i dettagli è Matteo Moretto.

Inter, primo contatto con l’Atletico Madrid

L’autorevole voce del mercato internazionale ha raccontato su Twitter che l’Inter ha aperto ufficialmente il dialogo con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata. La fonte, nello specifico, parla di un primo contatto molto importante tra i due club. L’Inter ha chiesto informazioni dettagliate sulla situazione dell’attaccante spagnolo. I colchoneros hanno messo bene in chiaro le cose, ponendo in 20 milioni di euro la richiesta base per lasciar partire Alvaro.

Il fattore cruciale sta nelle volontà dello spagnolo, che secondo Moretto ha subito aperto alla possibilità di tornare in Italia e vestire la maglia nerazzurra. Al momento, dunque, i colloqui sono in corso, e ancora una volta l’Inter è pronta a fiondarsi su un obiettivo seguito anche dal Milan. La grande sensazione è che Morata adesso se lo contenderanno i nerazzurri e la Roma, anche perché i rossoneri sembra vogliano fare all in su Mehdi Taremi del Porto.

Non ci resta che attendere aggiornamenti sulla questione, ma molto fa pensare che sarà ancora in Italia il futuro di Alvaro Morata.