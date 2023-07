Dal Real Madrid al Milan: colpo a sorpresa di Moncada, è fatta

Il Milan è pronto a chiudere per un talento proveniente dal Real Madrid: operazione in dirittura d’arrivo

Dopo Theo Hernandez e Brahim Diaz, il Milan e il Real Madrid stanno per concludere una nuova operazione di calciomercato. I rossoneri stanno per comprare un talento molto importante della Cantera dei Blancos: l’operazione è ben avviata e si può chiudere nelle prossime ore.

Il giocatore su cui il Milan avrebbe posto l’attenzione, secondo quanto riporta Relevo, è Alex Jimenez. Ovvero il giovanissimo terzino destro spagnolo che è nato e cresciuto calcisticamente nella ‘cantera’ del Real Madrid. Un astro nascente di cui si parla un gran bene, anche se viene da una stagione tutt’altro che esaltante.

Dalla Spagna: la stellina Alex Jimenez verso il prestito al Milan

Il giocatore su cui il Milan avrebbe posto l’attenzione, secondo quanto riporta il portale iberico Relevo, è Alex Jimenez. Ovvero il giovanissimo terzino destro spagnolo che è nato e cresciuto calcisticamente nella ‘cantera’ del Real Madrid. Un astro nascente di cui si parla un gran bene, anche se viene da una stagione delicata.

Classe 2005, nativo della capitale spagnola, Jimenez è un grande talento. Lo confermano le sue capacità di essere sempre incisivo in fase di spinta, con numerosi assist vincenti partiti dai suoi piedi. Il laterale destro appena diciottenne potrebbe trasferirsi a Milanello con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Real considera Alex Jimenez un ottimo prospetto, ma nell’ultima stagione tra infortuni e qualche bizza caratteriale di troppo, non è riuscito né a debuttare in prima squadra, né a farsi valere nel Castilla, la squadra B del Real. Rapporti tesi con gli allenatori delle giovanili madrilene Raul e Arbeloa, fatto per cui spesso il difensore è stato tenuto persino in tribuna.

L’idea del Madrid è quella di prestare il classe 2005 per farlo crescere altrove. Ma intanto il Milan, nella persona del suo nuovo d.s. Antonio D’Ottavio, fa sul serio. Dalla Spagna parlano di accordo vicino per Jimenez, che potrebbe aggregarsi alla Primavera rossonera ed aspirare a dare subito una mano alla prima squadra di Pioli, in un ruolo dove il Milan cerca comunque rinforzi.