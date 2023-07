Firma dopo il mercato: Milan, è questo il vero colpo!

Il Milan ha deciso di rinnovare il contratto del proprio titolarissimo, per evitare che possa diventare in futuro oggetto del desiderio di molti.

La cessione di Sandro Tonali a fine giugno ha fatto molto male ai tifosi del Milan. Innanzitutto perché il centrocampista rappresentava l’attaccamento alla maglia e la grinta che tanto amano gli appassionati rossoneri. Poi ovviamente anche per il valore tecnico del calciatore.

Ovvio che a quasi 80 milioni di euro sul piatto era impossibile dire di no. Ma il Milan in futuro tenterà di evitare altre partenze così dolorose, riguardanti le colonne della rosa attuale. Per farlo ovviamente deve fare uno sforzo in più e blindare certi calciatori, togliendoli di fatto dal mercato.

C’è riuscito con Rafael Leao, che a fine stagione ha finalmente siglato il rinnovo tanto agognato fino al 2028, allontanando automaticamente le voci su un suo possibile addio verso lidi esteri prestigiosi. Ma ora è tempo di fare lo stesso con un altro titolare del Milan di Pioli, che rischia di diventare un oggetto del desiderio di molti club.

Rinnovo Maignan, il Milan ha già pronta l’offerta

Il giocatore da blindare a tutti i costi è Mike Maignan, il portiere titolare del Milan che ha raccolto l’eredità di Donnarumma ed è riuscito in breve tempo a diventare uno dei calciatori più forti ed affidabili in questo ambito.

Maignan al momento ha un contratto con il Milan fino a giugno 2026, dunque non ci sarebbe teoricamente fretta nel rinnovarlo. Ma il club sa bene che il francese rappresenta un possibile crack di mercato. Portieri così affidabili e costanti come l’ex Lille ve ne sono pochi in circolazione ed è quasi sicuro che possa essere assalito col nuovo anno da diversi top club europei e magari anche arabi.

Secondo il Corriere dello Sport, il rinnovo di Maignan per il Milan sarà una priorità assoluta, ma soltanto a fine mercato. Dopo l’estate il club si siederà al tavolo col portiere e con il suo entourage per proporre l’offerta di prolungamento. Al classe ’95 verrà proposto di allungare almeno fino al 2028 il suo contratto, con aumento superiore ai 3 milioni netti a stagione.

Un tentativo serio per blindare uno dei calciatori maggiormente apprezzati da Pioli, dal club e dai tifosi rossoneri. La speranza del tecnico rossonero è quella finalmente di avere un Mike Maignan sano, che non debba incappare in nuovi infortuni come successo nelle ultime due stagioni. Nel 2021 il francese dovette operarsi al polso dopo un problema occorsogli durante Liverpool-Milan di Champions League, mentre lo scorso anno una lesione al polpaccio mal curata lo ha tolto dai campi per circa 4-5 mesi.