Il bomber dice sì: accordo raggiunto

Il giornalista esperto riporta novità decisive sulla trattativa del Milan per l’attaccante. L’accordo tra le parti è stato trovato. Tutti i dettagli

Il Milan sta portando avanti una campagna acquisti davvero paurosa, nel senso più positivo del termine. Giorgio Furlani è scatenato, e non ha avuto torto Paolo Scaroni quando ha affermato che l’AD rossonero chiude un colpo a settimana. Dopo Christian Pulisic, ora a Milanello, sarà il turno di Tijjani Reijnders, che sbarcherà a Milano oggi ed effettuerà le visite mediche domani. E non è finita qui. Perché il Milan si è prefissato di chiudere un altro colpo entro il fine settimana, quello che porta a Yunus Musah del Valencia.

Dunque, tanta attenzione al centrocampo e alla trequarti. Ma sono ore caldissime anche per quanto riguarda il reparto d’attacco. Giorgio Furlani si sta muovendo concretamente anche su tale fronte. Tutto dice che il Milan ha mollato Alvaro Morata, ormai nel mirino di Inter ma soprattutto Roma. Mentre di Gianluca Scamacca si parla adesso pochissimo. Già, perché è diventato un altro l’obiettivo principale dei rossoneri per l’attacco.

Parliamo chiaramente di Mehdi Taremi, il 30enne del Porto pronto per una nuova avventura. C’è l’accordo. Le news da Sacha Tavolieri.

Milan, c’è l’accordo con l’attaccante: i dettagli

Il giornalista esperto ha scritto sul proprio profilo Twitter che Mehdi Taremi ha dato l’ok totale al Milan per il trasferimento. Sono stati infatti concordati i termini personali tra il giocatore e il club rossonero. Contratto di quattro anno sottolinea Sacha Tavolieri, senza però ancora fare riferimento a cifre d’ingaggio. Cosa manca adesso?

Chiaramente l’accordo col Porto, che ha già abbassato le sue pretese economiche da 30 milioni di euro a 25 milioni di euro. Il Milan vorrebbe spingere per ottenere il giocatore a qualcosina ancora in meno, considerando che ha 30 anni e con un contratto in scadenza nel 2024. Tavolieri è sicuro che seguiranno aggiornamenti fondamentali a breve sulla trattativa. Tutto fa pensare che come per Yunus Musah, si possa chiudere presto anche per Taremi.

Arriverebbe in rossonero un attaccante di ottima esperienza, con caratteristiche fisiche e tecniche importanti. Inoltre, è un calciatore molto integro, quindi poco soggetto ad infortuni, e in termini di continuità questo può essere fondamentale. Abbiamo visto come Origi e Rebic la scorsa stagione hanno mancato proprio in costanza date le tante assenze per infortunio. Taremi potrebbe essere proprio quello che serve al Milan, elemento affidabile da affiocare a Giroud e che può alzare il livello.