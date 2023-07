Milan, è ufficiale: ha firmato per tre anni!

Il centrocampista continua con i colori rossoneri e prolunga per altri tre anni: per la prossima stagione si prospetta il prestito

Il Milan non si ferma più sul mercato. I nuovi acquisti stanno arrivando uno dopo l’altro e il club continua a trovare accordi con le altre società per portare a Milanello i profili individuati per rinforzare la squadra di Stefano Pioli.

Dopo Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, i rossoneri hanno quasi chiuso per Reijnders dell’AZ e hanno accelerato sensibilmente anche per Yunus Musah del Valencia e per Wilfried Singo dal Torino. Una serie di colpi che il Milan vuole mettere a segno uno dopo l’altro e in breve tempo, per fare in modo che l’allenatore abbia la squadra al completo, o quasi, già per il 21 luglio, data della partenza per la tournée americana.

Dopo la cessione di Tonali la dirigenza quindi si è messa al lavoro nel migliore dei modi e di può dire che è a buon punto per quanto riguarda il mercato in entrata. Il club, come ogni estate, deve però occuparsi di tanto altro. Tra le cose di cui occuparsi c’è in agenda anche la questione dei contratti dei giovani della Primavera. Le situazioni sono tante e differenti, da chi deve continuare con la squadra di Abate, a chi lascerà, fino a chi andrà in prestito.

Il giovane Gala rinnova, ma andrà in prestito

Intanto oggi è arrivata l’ufficialità proprio di un rinnovo di un ragazzo delle giovanili del Diavolo. Si tratta di Antonio Gala. Gala è un centrocampista di 19 anni sul quale la società punta con decisione e che ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri anche per i prossimi tre anni.

A riportare la notizia è stato Gianluca Di Marzio. Sul portale dell’esperto di mercato, nella sezione del calciomercato Live si apprende anche che, dopo un colloquio avuto con la società, il ragazzo ha deciso di partire per fare un’esperienza in prestito. Tuttavia, la decisione definitiva verrà presa entro domani. Ci sono quindi buone possibilità che il ragazzo non vestirà la maglia del Diavolo nella prossima stagione.

Un’altra mossa del Milan che, oltre a lavorare per il presente, guarda anche con attenzione al futuro. Gala tra l’altro ha già delle sue squadre sulle sue tracce perché hanno sondato il terreno sia la Juve Stabia che Foggia, ma anche il Taranto lo ha messo nel mirino. Vedremo nei prossimi giorni quale strada prenderà il classe 2004.