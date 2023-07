Milan, doppio colpo dalla Spagna: Furlani vuole chiudere oggi

Milan scatenato sul mercato: doppio colpo possibile, Furlani vuole chiudere già oggi. Trattative caldissime

“Un acquisto a settimana“, aveva detto Scaroni qualche giorno fa. In effetti, il Milan è assoluto protagonista sul mercato con tanti importanti acquisti. L’ultimo è Tijjani Reijnders, prelevato dall’AZ Alkmaar: fra poche ore sarà ufficialmente il quinto colpo di questa sessione estiva dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Romero e Pulisic. Ma non è finita qui.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno lavorando a fari spenti per completare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Ci sono ancora tanti colpi da fare, ma per adesso il ruolino di marcia è di quelli importanti. Una delle priorità è adesso l’attaccante, con Mehdi Taremi del Porto in pole position: potrebbe essere lui il prescelto per occupare l’ultimo slot disponibile da extracomunitario. Nel frattempo, però, la società è al lavoro per chiudere altre due operazioni. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, non è da escludere che possa succedere già oggi, così da continuare davvero a fare un colpo a settimana.

Milan scatenato: altri due colpi subito

Moncada ha individuato in Arnaut Danjuma il jolly perfetto: può fare la punta, l’esterno a destra e l’esterno a sinistra. Un vero e proprio tuttofare. Che viene da 6 mesi negativi al Tottenham e che può lasciare il Villarreal per soli 3 milioni. A queste cifre la società rossonera lo considera un vero e proprio affare.

Furlani parlerà con gli spagnoli nella giornata di oggi. L’obiettivo è quello di chiudere l’operazione: per farlo serve il via libera sia del Villarreal che del giocatore stesso, che ha sul piatto una importante offerta economica dell’Everton. Il Milan è convinto di poter portare a casa un acquisto importante per la duttilità del giocatore (26 anni): in rossonero può mettere in luce le sue qualità, finora espresse a sprazzi. Chiaramente col Villarreal si parlerà anche di Chukwueze, il primo obiettivo per il ruolo di esterno a destra: la richiesta degli spagnoli è però altissima (con un solo anno di contratto) e il giocatore è extracomunitario, quindi costringerebbe i rossoneri ad escludere la pista Taremi. Riflessioni in corso.

Non è finita qui perché dalla Spagna potrebbe arrivare anche un altro giocatore; anche per lui l’obiettivo è di chiudere il prima possibile, in modo da portarlo negli States per la tournée. Si tratta di Yunus Musah, a proposito statunitense. Col Valencia la distanza è colmabile: la richiesta è di 25 milioni, l’offerta si aggira intorno ai 20. Si può fare. Il Milan è convinto che lui sia l’uomo giusto per completare il centrocampo, che sarebbe nuovo di zecca dopo l’addio di Tonali e l’infortunio di Bennacer.