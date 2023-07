Milan, si inserisce la Lazio: l’affare si complica

Concorrenza importante della Lazio per un calciatore che il Milan segue da tempo e che ha fatto osservare da vicino dai suoi talent scout.

Come è noto da tempo, il Milan è alla ricerca di almeno due tasselli per migliorare il proprio attacco. Lo scorso anno la squadra di Stefano Pioli è sembrata troppo dipendente da Giroud e Leao in fase realizzativa.

Servono elementi che siano incisivi sotto porta e che donino qualità e imprevedibilità alla manovra d’attacco. Nel mirino di Furlani e compagnia vi sono per l’appunto un esterno destro offensivo e una prima punta.

Per il ruolo di ala il Milan ha sondato diversi profili in giro per l’Europa. Nomi interessanti e tutti con caratteristiche simili: rapidità di passo, abilità nell’uno contro uno, discreto senso del gol e dell’assist vincente. Ma uno dei calciatori sondati dai rossoneri sembra ora molto più vicino ad una rivale diretta.

Isaksen, non solo Milan: ora ci prova anche la Lazio

Infatti, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Milan si deve guardare dalla concorrenza della Lazio per Gustav Isaksen. Ovvero l’esterno offensivo danese classe 2001 del Midtjylland, giocatore di altissima qualità tecnica e considerato in patria come un sicuro crack di mercato.

Un’ala mancina con grande senso del gol, come dimostra il titolo di capocannoniere della prima divisione danese raggiunto lo scorso anno, grazie alle sue 18 reti stagionali. Un profilo ideale per il Milan, ma evidentemente anche per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri infatti, dopo aver acquistato lo spagnolo Taty Castellanos come vice-Immobile, vuole inserire in rosa anche un esterno destro che possa dare il cambio a Felipe Anderson.

Di Marzio scrive che per ora la Lazio ha effettuato un sondaggio per Isaksen, valutando il tipo di investimento per questo 22enne che nella scorsa edizione di Europa League ha segnato due reti contro i biancocelesti, determinandone di fatto l’eliminazione alla fase a gironi. Il costo del cartellino di Isaksen ad oggi si dovrebbe aggirare sui 15 milioni di euro.

Il Milan al momento attende e osserva, sperando di non essere sorpassato dai rivali. Ma nel frattempo i rossoneri pongono il profilo di Isaksen solo come alternativa ai nomi più gettonati. Infatti Furlani resta ancora alla caccia di Samuel Chukwueze e Arnaut Danjuma, entrambi in forza al Villarreal ed al momento considerati profili prioritari per completare l’attacco a disposizione di Stefano Pioli.