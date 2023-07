Milan, sta arrivando Leao: “Energia positiva, non vedo l’ora”

Le parole di Leao rilasciate alla Gazzetta dello Sport prima della partenza per Milano. Rafa non vede l’ora di ricominciare

Il Milan ha concluso la sua prima settimana di lavoro in quel di Milanello per preparare la nuova stagione. Venerdì 21 luglio è prevista la partenza per gli States dove la squadra di Stefano Pioli parteciperà ad una tournée con Barcellona, Juventus e Real Madrid. Ci sarà anche Rafael Leao.

Il nuovo numero 10 del Milan sarà a Milano in serata e domani a Milanello per iniziare la preparazione – ha avuto dei giorni di riposo in più come tutti i Nazionali. Lavorerà per qualche giorno nel centro tecnico di Carnago per poi partire con la squadra per gli USA (giovedì invece ci sarà un’amichevole a Milanello contro il Lumezzane e Leao potrebbe già giocare qualche minuto). Intercettato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di partire per l’Italia e per iniziare la nuova stagione sportiva.

Leao pronto a ripartire: “Non vedo l’ora di iniziare”

Leao ha trascorso le vacanze insieme alla famiglia e agli amici: “Grazie a loro ho staccato un po’, ma nel frattempo ho continuato ad allenarmi“, come documentato sui suoi social network. Su Instagram abbiamo visto spesso foto e video di lui in palestra o sul campo insieme ad alcuni amici – fra cui Bruno Fernandes, Joao Cancelo e Declan Rice.

Per lui è una stagione molto importante, la prima con il numero 10 sulle spalle: “Sono pronto e carico“. Durante la sua assenza da Milano ci sono stati tantissimi cambiamenti, in particolare gli addii di Maldini e Massara, due personalità fondamentali per lui e per la sua crescita in questi anni, salutati entrambi con un bel post su Instagram. Ma nonostante questi cambiamenti e un po’ di malumore fra i tifosi, Rafa è sereno: “Ho sentito il mister e alcuni miei compagni, ho percepito un’energia positiva“, ha dichiarato. Infine, un messaggio anche per i tifosi, molto legati a lui soprattutto dopo l’importante rinnovo di contratto firmato poco prima la fine del campionato: “Li ringrazio per i messaggi d’affetto, non vedo l’ora di iniziare“.