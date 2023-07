Pobega resta al Milan o parte? L’annuncio dell’agente

Bastianelli, procuratore di Pobega, ha parlato del futuro del centrocampista del Milan: non sembrano esserci dubbi sul suo futuro.

Tra i giocatori di cui si parla in questi giorni di calciomercato c’è anche Tommaso Pobega. Il Torino è interessato a riportarlo in maglia granata, però finora il Milan non ha aperto alla cessione.

Le due società stanno discutendo di Junior Messias e Wilfred Pobega, il Torino vorrebbe inserire anche il centrocampista triestino nei dialoghi. Ivan Juric lo accoglierebbe volentieri in Piemonte, dove lo ha già allenato nella stagione 2021/2022. Stefano Pioli sembra intenzionato a dargli un’altra occasione, quindi non si dovrebbe concretizzare una nuova cessione.

Calciomercato Milan, parla il procuratore di Pobega: la scelta è fatta

Patrick Bastianelli, agente di Pobega, è intervenuto nello studio di Sky Sport ed è stato molto chiaro sul futuro del giocatore: “È sotto contratto con il Milan e rimarrà assolutamente. Inoltre, ci sarà un cambiamento con il passaggio a un centrocampo a tre e quindi Tommaso avrà più chance di giocare e di esprimere le sue caratteristiche. Credo che in questa stagione possa fare bene ed essere protagonista“.

Bastianelli non è preoccupato dal fatto che a Milanello stiano arrivando nuovi rinforzi a centrocampo, l’ultimo è Tijjani Reijnders e ne ha arriverà anche un altro: “È normale che il Milan stia acquistando dei centrocampisti. Soprattutto se si passerà a giocare a tre in mezzo, ne servono almeno cinque oltre all’infortunato Bennacer“.

L’agente racconta un aneddoto su Pobega e conferma la sua ferma convinzione sul fatto che il suo assistito disputerà una buona annata: “In questa stagione ha avuto anche un infortunio nell’ultimo periodo. Si è trattato di un doppio infortunio alla costola e ha voluto comunque giocare. Questo fa capire anche il suo carattere e la sua personalità. Ha fatto una prima stagione di apprendistato e sono convinto che quest’anno si farà trovare pronto“.

Il centrocampista triestino nella scorsa stagione ha totalizzato 28 presenze e 3 gol. Non ha giocato con continuità e ora potrebbe trovare maggiormente spazio, soprattutto se Pioli dovesse passare al modulo 4-3-3. Con tale disposizione tattica le sue qualità potrebbero emergere più facilmente, ma lui lavora sodo per adattarsi a qualsiasi situazione. Può essere una risorsa importante per il Milan 2023/2024.