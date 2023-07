Calciomercato Milan, in arrivo due colpi: l’indizio sembra chiaro

Due obiettivi del Milan non convocati per la rispettiva partita amichevole: si avvicinano al trasferimento in maglia rossonera?

Il club rossonero ha definito l’ingaggio di Tijjani Reijnders, ma non si ferma. C’è voglia di mettere a segno nuovi colpi in tempi brevi per dare a Stefano Pioli una squadra più completa possibile quanto prima.

A centrocampo c’è ancora un rinforzo da acquistare, poi ci si concentrerà soprattutto sul reparto offensivo. Certamente arriveranno un esterno e un attaccante. Il Milan ha le idee chiare e cerca di procedere spedito nelle trattative, anche se qualcuna richiede più tempo del previsto. E ci saranno anche alcune cessioni da fare, altro capitolo non semplice.

Calciomercato Milan, doppio rinforzo in arrivo?

Per il centrocampo l’obiettivo è sempre Yunus Musah, 20enne nato a New York e che possiede anche il passaporto italiano, essendo cresciuto a Castelfranco Veneto e avendo iniziato a giocare nel Giorgione. Sembrava che il Milan avesse chiuso per 17 milioni di euro, poi il proprietario del Valencia ha alzato il prezzo a 25. La fumata bianca può comunque arrivare a 20 milioni, bonus compresi.

La società rossonera conta di raggiungere l’intesa totale nelle prossime ore. Intanto arriva un indizio interessante che riguarda il possibile arrivo di Musah. Tribuna Deportiva dalla Spagna fa sapere che il giocatore non è stato convocato per l’amichevole del Valencia contro il Nottingham Forest. Una decisione che potrebbe essere un segnale della chiusura vicina dell’operazione.

La stessa cosa è successa ad Arnaut Danjuma, altro obiettivo di mercato del Milan. Anche lui non è stato convocato per il match amichevole contro l’Altach. A differenza di Samuel Chukwueze, un altro giocatore inseguito dai rossoneri, che invece ha giocato come titolare. Tra l’altro, Andrés Ferrari indossava la maglia numero 9 che era dell’olandese.

Le non convocazioni di Musah e Danjuma potrebbero significare qualcosa. Se per il centrocampista americano il Milan conta di fare un’operazione a titolo definitivo, invece per l’esterno olandese sembra esserci la possibilità per stipulare un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il 26enne nato a Lagos (Nigeria) può giocare sia a sinistra sia a destra, la sua duttilità tattica può fare comodo a Pioli. Sono sempre molto utili i giocatori in grado di interpretare più ruoli. Da segnalare che anche lui ha un passato nel Club Brugge, la stessa squadra dalla quale il Milan ha prelevato Charles De Ketelaere un anno fa. Ci ha giocato nella stagione 2018/2019.