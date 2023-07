Dall’Inghilterra: derby Milan-Inter per l’attaccante, ma il prezzo è folle

Secondo la stampa inglese ci sarebbe in atto un duello di mercato tra Milan ed Inter, per un attaccante che però non costa poco.

Milan ed Inter in questa sessione di calciomercato estivo hanno un punto in comune. Entrambe le formazioni milanesi sono alla ricerca di una prima punta di ottimo livello.

La squadra di Stefano Pioli ha bisogno, dopo il ritiro di Zlatan Ibrahimovic, di un centravanti vero e proprio, che possa dare il cambio ad Olivier Giroud nel medio-lungo termine. Visto che il francese, sempre stimatissimo a Milanello, va verso i 37 anni di età.

La formazione di Simone Inzaghi invece, nonostante l’acquisto a costo zero di Marcus Thuram, deve completare il reparto offensivo con un nuovo numero 9. L’addio di Dzeko e il tradimento di Lukaku (sempre più vicino alla Juve) appaiono come campanelli d’allarme.

Non a caso Milan e Inter stanno per scatenare un derby di mercato per un giovane attaccante che piace ad entrambe le squadre milanesi. Un duello che potrebbe scoppiare e entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Derby di mercato per Balogun, l’Arsenal spara alto

Secondo quanto riportato dall’edizione britannica di Sky Sports, Milan e Inter sono entrambe a caccia di Folarin Balogun, il giovane e talentuoso centravanti statunitense dell’Arsenal. Un profilo che in realtà le due formazioni di Serie A seguono da molto tempo, avendo mandato osservatori ad analizzarlo da vicino.

Balogun viene dall’esperienza top in prestito in Ligue 1. Ha giocato una stagione esaltante con la maglia del Reims, dove ha segnato 21 reti in campionato dimostrando tutta la sua capacità realizzativa. Il classe 2001 piace dunque alle rivali cittadine. Ma c’è una questione che rischia di mettere fuori causa sia rossoneri che nerazzurri.

Infatti Sky UK parla di una valutazione di ben 60 milioni di euro che avrebbe fatto l’Arsenal del proprio gioiello. Cifra impossibile da soddisfare per entrambe, che non intendono spendere più di 20-25 milioni per il nuovo attaccante. Non da escludere che si faccia un tentativo per il prestito con diritto di riscatto, ma i Gunners hanno già chiarito che Balogun partirà solo in caso di proposta a titolo definitivo.

Difficile dunque che possa entrare nel vivo questa operazione, sia per il Milan che per l’Inter. Ma non finisce qui: le due milanesi potrebbero sfidarsi anche per un altro attaccante, l’iraniano Mehdi Taremi. Ad oggi appare l’obiettivo primario dei rossoneri in attacco, mentre i nerazzurri hanno chiesto di recente informazioni al Porto.