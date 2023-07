Milan: MSC Crociere nuovo Principal e Official Sleeve Partner

Nuovo Principal Partner e e Official Sleeve Partner per il Milan. Il club rossonero ha siglato un accordo con MSC Crociere per la stagione che sta per iniziare

A partire dalla stagione 2023/2024, MSC Crociere sarà Principal Partner e Official Sleeve Partner del Milan, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla Prima Squadra maschile, femminile e Primavera

AC Milan e MSC Crociere – si legge nel comunicato – scendono in campo fianco a fianco. L’azienda crocieristica entra, dunque, a far parte della famiglia dei Principal Partner di AC Milan. MSC Crociere ha così la possibilità di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio.

Non può che esserci piena soddisfazione da parte di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan: “Siamo felici di riaccogliere MSC Crociere nella famiglia rossonera come Principal Partner e Sleeve Partner della nostra Prima Squadra maschile, femminile e delle nostre formazioni Primavera. La maglia rossonera è una seconda pelle, un’icona globale e un simbolo della passione di oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Siamo convinti che, insieme, due eccellenze italiane nel mondo come AC Milan e MSC Crociere potranno certamente raggiungere gli obiettivi prefissati e tagliare traguardi ambiziosi”.

La soddisfazione di MSC Crociere

Anche Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere, non nasconde la propria felicità: “Dopo 10 anni dall’ultima collaborazione tra MSC Crociere e l’AC Milan, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme. Le due società sono accomunate da una lunga tradizione storica e dalla comune visione globale, oltre che da obiettivi ambiziosi da raggiungere con tenacia, impegno e dedizione. Il Milan è uno dei club più importanti a livello mondiale e può vantare un palmares di successi sia in Italia che all’estero. La storia del Milan, con il suo profilo internazionale ma allo stesso tempo legato all’Italia e alla città di Milano, ben si sposa con quella di MSC Crociere”.