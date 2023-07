Milan, nuovo doppio colpo: salgono sull’aereo per gli USA

Il Milan non si ferma ed è pronto a piazzare un doppio colpo: si sta accelerando per riuscire a chiudere il prima possibile gli affare. Asse davvero caldissimo con la Spagna

Il quinto colpo del Milan è stato piazzato proprio in queste ore. Ieri è stata la giornata di Reijnders, che ha firmato il contratto che lo ha legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2028, dopo essersi sottoposto alle visite mediche e aver ottenuto l’idoneità sportiva.

Il Milan, chiaramente, non può fermarsi: Stefano Pioli aspetta altri rinforzi. Il prossimo nome in cima alla lista è quello di Musah, che il Diavolo potrebbe prendere dal Valencia per una cifra di poco sotto i 20 milioni di euro. I rossoneri hanno premuto il piede sull’acceleratore e sperano di riuscire a chiudere l’affare prima della partenza per gli Stati Uniti, dove Tomori e compagni saranno chiamati ad affrontare Real Madrid, Barcellona e Juventus.

L’aereo sarà pieno, con tutti i nazionali a bordo, ad eccezione di Kalulu, che volerà da solo direttamente in America. Ci saranno i nuovi e chissà, forse anche Musah. Gli ultimi dialoghi sono andati bene e una piccola speranza chiaramente c’è.

Ma Musah può non essere l’unico volto nuovo ad essere in tournée: il Milan, infatti, potrebbe piazzare quasi in contemporanea anche un altro colpo, quello un po’ più facile. Stiamo chiaramente parlando di Danjuma, che il Diavolo può prendere dal Villarreal in prestito oneroso. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, conferma quanto sia reale questa possibilità.

Le due trattative con i ‘Pipistrelli’ e il ‘Sottomarino Giallo’ proseguono spedite e si spera di poter chiudere a brevissimo.

Enigma extracomunitario

Sedotto e abbandonato Kamada, l’ultimo posto da extracomunitario il Milan spera di occuparlo con Chukwueze. Il nigeriano piace davvero tantissimo, ma il costo da 35 milioni di euro continua ad essere considerato troppo elevato per un giocatore con un contratto in scadenza fra meno di un anno.

Il Diavolo è disposto ad arrivare a 25 milioni, ma non oltre. La speranza è che con il tempo la posizione del Villarreal si ammorbidisca. Sullo sfondo resta Taremi, l’attaccante, che ad oggi più piace in casa Milan. E’ evidente però che uno sbarco dell’iraniano chiuderebbe definitivamente le porte a Chukwueze.