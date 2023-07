Milan, primo contratto da professionista per il baby Foden

Come informato dai canali ufficiali del Milan, il giovanissimo ha firmato il suo primo contratto da pro. E’ stato definito il nuovo Foden

Milan attivissimo sul mercato in cerca di rinforzi, ma anche impegnato nella cura dei suoi giovanissimi talenti. Sappiamo bene quanto il club rossonero tenga al suo vivaio, fattore indispensabile per generare talento da aggregare o rivendere per generare plusvalenze. Si chiama sistema virtuoso, e il club rossonero vuole curarlo al meglio. Il settore giovanile milanista vanta davvero tanti elementi interessanti, pronosticati a diventare presto dei giocatori affermati. E’ il caso di Mattia Liberali, un classe 2007 di cui si dice benissimo.

Nella giornata di oggi, come ha informato il Milan attraverso i suoi canali ufficiali, il giovane ha firmato il suo primo contratto da professionista, e verrà subito aggregato alla Primavera di Ignazio Abate. Il comunicato ufficiale del club rossonero recita così:

“Mattia Liberali, attaccante rossonero del 2007 che ha disputato le Fasi Finali sia con gli U16 che con gli U17, ha firmato il suo primo contratto da professionista”.

Ma non parliamo di un giovane di talento qualsiasi. Mattia sembra già essere un giocatore speciale. I report su di lui sono davvero positivi. Si è unito al vivaio del Milan nel 2014, quando aveva solo sette anni. E in poco tempo si è aggiudicato come soprannome “Il Mago”.

Liberali, classe ed eleganza: il nuovo Foden

Mattia Liberali è un’ala destra di piede mancino, ma sa ricoprire con qualità anche il ruolo di trequartista. Molto bravo a dribblare gli avversari, ha una grande forza nelle gambe che gli permette di sgusciare via agli avversari. Viene definito da chi lo conosce come un ragazzo serio e coscienzioso, dall’atteggiamento sempre positivo. In campo mostra grande sicurezza, e ciò si traduce inevitabilmente in una forte personalità con tanta fiducia nelle sue doti.

Da menzionare anche le notevoli doti balistiche, alle quali sia aggiungono un’ottima tecnica e dinamismo. Insomma, Liberali è uno dei prodotti del vivaio rossonero più splendidi, tanto che viene definito da molti come “il gioiello”. Il Milan lo osserva nella sua crescita, mentre lui non smette mai stupire. E nel frattempo si gode e merita il paragone che qualche tempo fa gli ha attribuito Billy Costacurta, storico centrocampista ex Milan.

In una intervista a La Gazzetta dello Sport, Costacurta si era ricordato proprio di Liberali quando chiamato a nominare qualche giovane interessante delle Giovanili del Milan. “Mattia Liberali, classe 2007, è giovane ma ricorda Foden” aveva dichiarato alla rosea. Che il Diavolo abbia in serbo un assoluto talento per il suo futuro? Lui, intanto, è diventato oggi un professionista a tutti gli effetti.