Milan, primo giorno per la Primavera: sorpresa fra i convocati

L’allenatore dell’Under 19 rossonera ha preso le sue decisioni per il ritiro: tutti i giocatori chiamati dal tecnico

Dopo la Prima Squadra, che sta per concludere il raduno a Milanello e partire per la tournée negli Stati Uniti, anche per il Milan Primavera è tempo di ritiro prestagionale. La squadra allenata da mister Ignazio Abate ha iniziato oggi la nuova stagione.

L’obiettivo dei giovani rossoneri è fare meglio in campionato rispetto allo scorso anno, nel quale hanno chiuso con un anonimo 12esimo posto in classifica a quota 45 punti, e se possibile replicare il bel percorso fatto in Youth League. Nella competizione europea giovanile il Diavolo aveva raggiunto le semifinali, arrendendosi solamente ai croati dell’Hajduk Spalato. Un risultato prestigioso che sarebbe importante provare ad ottenere nuovamente.

Negli ultimi anni, la Primavera è stata una delle poche componenti che non hanno funzionato al meglio in casa Milan. Anche negli anni passati con Federico Giunti in panchina i risultati sono stati tutt’altro che entusiasmanti. Con Abate le cose sono andate leggermente meglio, ma si può e si deve fare di più. L’allenatore ha fatto le sue scelte per la prossima e ha deciso chi portare in ritiro. Ci sono alcune sorprese nella lista.

La lista dei convocati di Abate: c’è Camarda

La lista dei convocati di Ignazio Abate ora è completa e sono stati chiamati ben 33 giocatori. La vera notizia è l’assenza di Chaka Traoré, l’attaccante prelevato qualche stagione fa dal Parma e fresco di rinnovo. Traoré sarà infatti aggregato alla squadra di Stefano Pioli perché è considerato pronto per questa esperienza.

A posto del classe 2004 ivoriano, per completare l’attacco, Abate ha chiamato due giocatori sottoetà, che sono quindi stati promossi in Primavera, almeno per il momento. Si tratta dei due bomber dell’Under 17 e dell’Under 16, ovvero Mattia Liberati e Francesco Camarda. Il primo, classe 2007, il secondo classe 2008 e già sulla bocca di tutti per gli straordinari record di gol segnati nelle varie categorie giovanili con la maglia rossonera. Nellaa lista c’è anche il nuovo portiere prelevato dal Saint Etienne, ovvero Noah Raveyre.

Ecco l’elenco completo dei convocati per questo ritiro:

Portieri: Bartoccioni, Colzani, Raveyre, Torriani.

Difensori: Bakoune, Bartesaghi, Grilli, Incorvaia, Magni, Nsiala, Paloschi, Parmiggiani, Simic, Tezzele.

Centrocampisti: Bonomi, Chierusin, Cuenca, Eletu, Malaspina, Mancioppi, Perrucci, Sala, Stalmach, Tavernaro, Zeroli.

Attaccanti: Camarda, Liberali, Longhi, Martinazzi, Scotti, Sia, Siman.