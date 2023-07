Milan, scelto l’esterno: l’offerta nelle prossime ore

Da Radiorossonera arrivano novità importantissime sul mercato del Milan. C’è un nome nuovo per la fascia destra. Si può affondare subito

Il Milan è scatenato sul mercato. Dopo anche l’arrivo di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar, Giorgio Furlani è vicinissimo alla chiusura dell’affare per Yunus Musah col Valencia. Un acquisto, se portato a termine, che permetterà al Diavolo di completare al meglio il suo reparto di centrocampo. Dopodiché, la nuova dirigenza potrà dedicarsi completamente ai colpi per l’attacco e per la fascia destra.

Un centravanti e un esterno di destra i prossimi obiettivi del Milan. Per l’attacco piace molto Mehdi Taremi, mentre per la fascia è in atto un vero e proprio casting. Se il profilo preferito era quello di Samuel Chukwueze, le alte richieste del Villareal hanno un pò frenato l’interesse. La pretesa economica degli spagnoli di 35 milioni di euro è considerata troppo eccessiva, considerando soprattutto il contratto del giocatore nigeriano in scadenza tra un anno.

Per questo, nel frattempo, Geoffrey Moncada si è messo alla ricerca di altri profili interessanti. Piacciono particolarmente quelli di Danjuma, sempre del Villareal, e di Isaksen del Midtjylland. Ma come apprendiamo da Radiorossonera, il Milan ha messo nel mirino nelle ultime ore un nuovo profilo per la destra, che probabilmente piace più di qualunque altro. Arriva dalla Bundesliga ed è un vero talento.

Milan, l’esterno dal Francoforte

La fonte spiega che il Milan ha l’intenzione di fiondarsi quanto prima sul talento dell’Eintracht Francoforte, Jesper Lindström. Il classe 2000 di nazionalità danese è reduce da due ottime stagioni in Germania. Il primo anno si è laureato campione dell’Europa League, nel secondo ha fatto un ottimo cammino in Champions. Lindstrom, chiaramente, è stato messo nel mirino da tanti top club europei, tra cui soprattutto il Newcastle. Attenzione, dunque, alla forte concorrenza.

Ma come spiega Radiorossonera, una volta chiuso il centrocampista, il Milan si concentrerà fortemente nella trattativa per il danese classe 2000. Un’offerta potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Cruciale l’appunto della stessa fonte. Se per Chukwueze i 35 milioni di euro sembrano esagerati, differente è la situazione di Lindstrom. Infatti, il Milan pare sia disposto ad un simile investimento per quest’ultimo, sia perché è un anno più giovane del nigeriano, sia perché il suo contratto scadrà nel 2026.

Insomma, secondo tali indiscrezioni, Jesper Lindostrom è diventato l’obiettivo numero uno per la fascia destra. Capace di muoversi su tutto il fronte della trequarti, vanta grandi caratteristiche in velocità, accelerazione in campo aperto e dribbling. Notevole anche il suo fiuto per il gol. In due stagioni col Francoforte ha realizzato 14 gol.