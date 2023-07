MSC Crociere nuovo sponsor: quanto guadagnerà il Milan, le cifre

Il club rossonero ha annunciato il nuovo sponsor sulle maglie di tutte le squadre rossonere: i termini dell’intesa

Il Milan è attivissimo sul mercato in questi giorni e sta mettendo a segno un colpo dietro l’altro, con Stefano Pioli che sarà felice di vedere tanti volti nuovi prima della partenza per gli Stati Uniti. Nel frattempo, tuttavia, la società lavora anche sotto altri punti di vista.

Il club rossonero è sempre al lavoro dal punto di vista del marketing e con le partnership. La società ha quindi scelto anche il nuovo sponsor di manica a partire dalla prossima stagione. Il Diavolo ha siglato infatti un accordo con una vecchia conoscenza come MSC Crociere, a distanza di ben dieci anni dall’ultima collaborazione. La società attiva nel mercato delle vacanze via mare prenderà il posto di BitMEX sulle casacche da gioco rossonere per la stagione 2023-24. La notizia è stata resa noto tramite i canali ufficiali del club.

MSC si lega quindi a un altro club calcistico italiano molto importante dopo che il brand era diventato main sponsor del Napoli per la prossima stagio0ne, in questo caso prendendo il posto del marchio storico Lete. Andiamo allora a vedere nel dettaglio le cifre dell’accordo con i rossoneri come nuovo Official Sleeve Partner.

Milan-MSC, i dettagli dell’intesa economica I numeri dell’accordo sono stati resi noti dal portale Calcio&Finanza, che parla dell’accordo più redditizio in Italia in termini di sponsor di manica e che avrà un valore simile a quello che era stato precedentemente stipulato con BitMex.

Parliamo di 5 milioni di euro a stagione, cifre che si aggiungono ai due altri importanti sponsor di maglia, PUMA e Emirates, per un valore complessivo da 72 milioni di euro a stagione, se si considera anche il retrosponsor WeFox. Le cifre ufficiali saranno comunque rese note con il bilancio 2023-2024.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo felici di riaccogliere MSC Crociere nella famiglia rossonera come Principal Partner e Sleeve Partner. Siamo convinti che due eccellenze italiane nel mondo come AC Milan e MSC Crociere potranno certamente raggiungere gli obiettivi prefissati e tagliare traguardi ambiziosi“.

Ha commentato l’accordo anche il Managing Director MSC Crociere, Leonardo Massa: “La storia del Milan, con il suo profilo internazionale ma allo stesso tempo legato all’Italia e alla città di Milano, ben si sposa con quella di MSC Crociere“.