Milan, attesa per Taremi: spunta un piano B con contropartita

Il Milan è alla caccia di un nuovo attaccante. Se non dovesse arrivare Taremi si andrà dritti su un altro giocatore. Pronta la contropartita

Il Milan vuole sbrigarsi a completare la sua rosa. C’è l’urgenza di prepararsi alla prossima stagione con cognizione e grande consapevolezza. Non è un caso che Giorgio Furlani si stia impegnando nel chiudere le trattative molto velocemente. Praticamente un colpo a settimana, come sottolineato dal Presidente Paolo Scaroni. In queste ore si sta lavorando forte sul centrocampista e sull’esterno, ma dopodiché sarà assalto totale al nuovo attaccante.

Come risaputo, l’obiettivo numero uno è al momento Mehdi Taremi del Porto. Il Milan ha già concordato ogni termine personale con il centravanti iraniano, ma manca l’accordo coi lusitani. A darne conferma è Claudio Raimondi a Sportmediaset, il quale ha sottolineato che Taremi potrà arrivare se e solo se il Porto abbasserà la sua richiesta di 30 milioni di euro. Davvero tanti per un giocatore di 30 anni e con contratto in scadenza tra un anno (2024).

Il Milan farà il possibile. La volontà è di chiudere per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. Ma se non si riuscirà trovare un compromesso, Furlani ha già pronto il piano B, il quale porta ad un attaccante della Serie A che si è messo ben in mostra nelle ultime due stagioni. Tutti i dettagli da Sportmediaset.

Milan, l’attaccante dalla Serie A: c’è anche l’Inter

Come riporta Claudio Raimondi a Sportmediaset, il Milan ha pronta l’alternativa nel caso in cui dovesse sfumare la trattativa col Porto per Mehdi Taremi. Si tratta di Beto Betuncal dell’Udinese. L’attaccante portoghese è in cerca di un’avventura ambiziosa dopo aver fatto vedere le sue qualità nel club bianconero. Ha dimostrato di possedere ottime caratteristiche da bomber, e per questo il Milan lo considera una valida pista. In più, è cinque anni più giovane rispetto a Taremi, e anche se il suo contratto è in scadenza nel 2026 potrebbe arrivare per un cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Raimondi pone un accento importante. Il Milan, per arrivare al portoghese, potrebbe inserire una contropartita che sa è molto gradita all’Udinese. Si tratta di Lorenzo Colombo, il classe 2002 che ha fatto ritorno dal Lecce, dopo essere stato controriscattato. Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, e potrebbe dunque far abbassare di molto le pretese dell’Udinese per la cessione di Beto Betuncal. Al momento, sottolinea Sportmediaset, non c’è alcuna trattativa in atto tra rossoneri e bianconeri. Si attenderà prima l’esito dell’affare per Taremi.

Importante però sapere che su Beto c’è forte anche l’Inter. Lo vede come una alternativa valida ad Alvaro Morata. Nuovo derby di mercato? Staremo a vedere.